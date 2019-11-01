Его девушка опаздывала на рейс: лжеминером самолета, вылетающего из Екатеринбурга, оказался житель Сургута

Стали известны подробности лжеминирования самолета, который вылетал из Екатеринбурга в Сургут. Из-за сообщений о находящейся на борту бомбе самолет был задержан в аэропорту Кольцово на несколько часов и был осмотрен саперами. К счастью, тревога оказалось ложной.

Уже через несколько часов силовики вычислили «шутника». Им оказался 37-летний житель Сургута.

Александр хотел, чтобы его знакомая успела на рейс. Фото: СОЦСЕТИ

- Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ по Свердловской области установили, что звонок из хулиганских побуждений совершил 37-летний житель Екатеринбурга, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный пояснил, что его знакомая опаздывала на рейс «Екатеринбург – Сургут» и чтобы помочь девушке, он решил сообщить о «минировании» самолета, - сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО.

Теперь лжеминеру грозит от трех до пяти лет лишения свободы.