2019-11-01T17:25:01+03:00
Происшествия

Его девушка опаздывала на рейс: лжеминером самолета, вылетающего из Екатеринбурга, оказался житель Сургута

Теперь «шутнику» грозит до пяти лет колонии
Олег ГАЛИМОВ
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Мужчину зовут Александр. Судя по его странице в соцсетях, он часто прилетает на в Екатеринбург из Сургута. Фото: СОЦСЕТИМужчину зовут Александр. Судя по его странице в соцсетях, он часто прилетает на в Екатеринбург из Сургута. Фото: СОЦСЕТИ
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Стали известны подробности лжеминирования самолета, который вылетал из Екатеринбурга в Сургут. Из-за сообщений о находящейся на борту бомбе самолет был задержан в аэропорту Кольцово на несколько часов и был осмотрен саперами. К счастью, тревога оказалось ложной.

Уже через несколько часов силовики вычислили «шутника». Им оказался 37-летний житель Сургута.

Александр хотел, чтобы его знакомая успела на рейс. Фото: СОЦСЕТИ

Александр хотел, чтобы его знакомая успела на рейс. Фото: СОЦСЕТИ

- Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ по Свердловской области установили, что звонок из хулиганских побуждений совершил 37-летний житель Екатеринбурга, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный пояснил, что его знакомая опаздывала на рейс «Екатеринбург – Сургут» и чтобы помочь девушке, он решил сообщить о «минировании» самолета, - сообщили в управлении на транспорте МВД по УрФО.

Теперь лжеминеру грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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