2019-11-01T17:22:40+03:00
Происшествия

Хотел помочь, а пойдет под суд: екатеринбуржец ответит за убийство вора женской сумочки

22-летний боксер сначала избил мужчину, а потом начал его реанимировать
Евгений Стоянов
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Судя по странице Александра в соцсети (на фото он справа) он занимался боксом и участвовал в турнирах. Фото: страница героя публикации в соцсетиСудя по странице Александра в соцсети (на фото он справа) он занимался боксом и участвовал в турнирах. Фото: страница героя публикации в соцсети
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23 августа напротив железнодорожного вокзала произошла авария, в которой столкнулись три машины. Очевидцы вышли осмотреть повреждения. Потом к месту аварии приехала скорая.

В какой-то момент одна из пострадавших в ДТП обнаружила, что у нее пропала сумка. Случайные свидетели аварии, собравшиеся около машин, заподозрили в краже 46-летнего мужчину, который крутился рядом с машиной девушки. Мужчина в этот момент уже начал быстро уходить от места ДТП.

22-летний Александр (имя изменено. – Ред.) решил догнать этого мужчину. Он настиг его в одном из дворов недалеко от вокзала и принялся избивать.

- Он наносил потерпевшему удары руками и ногами в область туловища и головы, - рассказывает «КП» заместитель руководителя следственного отдела СКР Железнодорожного района Евгений Сутунков.

Парень пытался оказать погибшему первую помощь. Фото: следственный отдел Железнодорожного района

Парень пытался оказать погибшему первую помощь. Фото: следственный отдел Железнодорожного района

По-видимому, парень не хотел убивать пострадавшего. Поняв, что он нанес ему серьезные травмы, Александр побежал за водой и даже попытался реанимировать пострадавшего. Эти его действия успела записать камера наружного наблюдения.

К сожалению, спасти 46-летнего мужчину Александру не удалось.

- Из-за полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - уточнили в СК.

После этого Александр сбежал с места преступления.

- Были отсмотрены камеры наружного наблюдения. Прибывшим на место сотрудникам полиции отдела номер 11 удалось полностью восстановить путь следования обвиняемого, - рассказывает Евгений Сутунков.

Вскоре парня удалось задержать. Следователи посчитали, что действия 22-летнего Александра подпадают под четвертую часть статьи 111 (Причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Силовикам Александр рассказал, что официально он нигде не работает.

В ходе расследования обвиняемый так и не смог объяснить, из-за чего у него возникла ярость к погибшему мужчине. Версию о том, что он заподозрил в потерпевшем вора, укравшем женскую сумку, он также не говорил.

На этом фото Александр с абсолютным чемпионом мира по боксу Сергеем Ковалевым. Фото: соцсети

На этом фото Александр с абсолютным чемпионом мира по боксу Сергеем Ковалевым. Фото: соцсети

Нам удалось найти страницу Александра в соцсети. Судя по фотографиям оттуда, парень занимается боксом.

Погибший был выходцем из одной из республик Средней Азии. Он получил российское гражданство и много лет жил в Екатеринбурге. У него остались жена и трое детей.

Сейчас расследование уголовного дела закончено. Материалы дела переданы в суд. Александр находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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