Занесло на серпантине: на Урале из-за гололеда перевернулась пожарная машина, ехавшая с вызова

В закрытом городе Новоуральске из-за непогоды перевернулась пожарная машина, которая ехала с вызова. В ДТП пострадал один спасатель, а 15-тонный большегруз не могут достать уже второй день.

Как рассказали «Комсомолке» в МЧС Новоуральска, все произошло в четверг, 31 октября. Пожарный экипаж спешил на вызов в одну из квартир на улице Чурина.

- Погодные условия были неблагоприятные: обильный снегопад, а под снегом лежал лед. Место вызова (девятиэтажный жилой дом) находилось на возвышенности. К нему вела дорога по типу серпантина, - рассказывает «КП-Екатеринбург» обстоятельства инцидента начальник управления информации МЧС Новоуральска Константин Бутаков.

Вторая машина охраняет завалившийся большегруз. Фото: группа "Шёпот улиц | Подслушано Новоуральск" во "Вконтакте"

Подняться в горку полноприводной пожарной машине удалось благополучно. Как оказалось, тушить пожар не пришлось. МЧС вызвали соседи, почувствовавшие запах гари в одной из квартир. Выяснилось, что там всего лишь пригорела еда.

Один спасатель пострадал когда снимал оборудование с пожарной машины. Фото: группа "Шёпот улиц | Подслушано Новоуральск" во "Вконтакте

Проблемы у пожарного экипажа начались при спуске с горы.

Когда пожарные спускались с горки, на их пути встретилась легковая машина. Из-за гололеда автомобиль спасателей начало заносить. Но водителю пожарной машины все-таки удалось разъехаться с легковушкой. Но 15-тонный большегруз все равно продолжало «нести» - прямиком на легковушки, припаркованные на стоянке.

В этом ДТП, помимо пожарной машины, пострадала легковушка. Фото: группа "Шёпот улиц | Подслушано Новоуральск" во "Вконтакте

- Водителю удалось сберечь большинство машин, припаркованных на стоянке, - отмечают в МЧС Новоуральска.

Правда, одну легковушку марки Renault пожарная машина все-таки «зацепила», повредив той крыло. После этого большегруз со спасателями внутри завалился набок.

Когда спасатели начали снимать с завалившейся машины оборудование, один из них поскользнулся и получил тупую травму живота, рассказывают в МЧС Новоуральска.

Ответить за чей счет будет ремонтироваться легковушка, которую ударила пожарная машина, в МЧС пока затруднились.

Сейчас МЧС ждут прибытия крана, который поставит большегруз на колеса. Фото: группа "Шёпот улиц | Подслушано Новоуральск" во "Вконтакте

Сейчас пожарная машина до сих пор находится на том же месте. Рядом с ней стоит второй автомобиль МЧС.

- Сейчас решается вопрос, чтобы на место подошел кран с соответствующей грузоподъемностью, - рассказал Константин Бутаков.

В ведомстве добавили, что сейчас по факту произошедшего идет служебная проверка. В ходе нее будет дана оценка действиям водителя пожарной машины.