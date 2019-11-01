Занесло на серпантине: на Урале из-за гололеда перевернулась пожарная машина, ехавшая с вызова
В закрытом городе Новоуральске из-за непогоды перевернулась пожарная машина, которая ехала с вызова. В ДТП пострадал один спасатель, а 15-тонный большегруз не могут достать уже второй день.
Как рассказали «Комсомолке» в МЧС Новоуральска, все произошло в четверг, 31 октября. Пожарный экипаж спешил на вызов в одну из квартир на улице Чурина.
- Погодные условия были неблагоприятные: обильный снегопад, а под снегом лежал лед. Место вызова (девятиэтажный жилой дом) находилось на возвышенности. К нему вела дорога по типу серпантина, - рассказывает «КП-Екатеринбург» обстоятельства инцидента начальник управления информации МЧС Новоуральска Константин Бутаков.
Вторая машина охраняет завалившийся большегруз. Фото: группа "Шёпот улиц | Подслушано Новоуральск" во "Вконтакте"
Подняться в горку полноприводной пожарной машине удалось благополучно. Как оказалось, тушить пожар не пришлось. МЧС вызвали соседи, почувствовавшие запах гари в одной из квартир. Выяснилось, что там всего лишь пригорела еда.
Один спасатель пострадал когда снимал оборудование с пожарной машины. Фото: группа "Шёпот улиц | Подслушано Новоуральск" во "Вконтакте
Проблемы у пожарного экипажа начались при спуске с горы.
Когда пожарные спускались с горки, на их пути встретилась легковая машина. Из-за гололеда автомобиль спасателей начало заносить. Но водителю пожарной машины все-таки удалось разъехаться с легковушкой. Но 15-тонный большегруз все равно продолжало «нести» - прямиком на легковушки, припаркованные на стоянке.
В этом ДТП, помимо пожарной машины, пострадала легковушка. Фото: группа "Шёпот улиц | Подслушано Новоуральск" во "Вконтакте
- Водителю удалось сберечь большинство машин, припаркованных на стоянке, - отмечают в МЧС Новоуральска.
Правда, одну легковушку марки Renault пожарная машина все-таки «зацепила», повредив той крыло. После этого большегруз со спасателями внутри завалился набок.
Когда спасатели начали снимать с завалившейся машины оборудование, один из них поскользнулся и получил тупую травму живота, рассказывают в МЧС Новоуральска.
Ответить за чей счет будет ремонтироваться легковушка, которую ударила пожарная машина, в МЧС пока затруднились.
Сейчас МЧС ждут прибытия крана, который поставит большегруз на колеса. Фото: группа "Шёпот улиц | Подслушано Новоуральск" во "Вконтакте
Сейчас пожарная машина до сих пор находится на том же месте. Рядом с ней стоит второй автомобиль МЧС.
- Сейчас решается вопрос, чтобы на место подошел кран с соответствующей грузоподъемностью, - рассказал Константин Бутаков.
В ведомстве добавили, что сейчас по факту произошедшего идет служебная проверка. В ходе нее будет дана оценка действиям водителя пожарной машины.
ИСТОЧНИК KP.RU