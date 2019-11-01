В Екатеринбурге сотрудник морга выкладывает в сеть фотографии трупов с саркастическими подписями

В Екатеринбурге сотрудник морга на своей странице в соцсетях выкладывает фотографии трупов с саркастическими комментариями. Информация об этом появилась в сообществе «Типичный Екатеринбург», после того, как к ним пришло обращение одной из подписчиц.

Вот, например, что он пишет:

- Жмуров много. Хотите занять место? Ложитесь валетом. И вот еще что: в напарницы лучше взять девку. Помоложе и помягче.

А к фотографии детского гроба у мужчины такой комментарий:

- И зачем крысенышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем? Его путь – труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли…

Мужчина фотографируется в самодельных бумажных масках-балаклавах. Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"

Подписчица сообщества, которая обнаружила страницу работника морга, рассказала, что на ней много фотографий кладбища и свечей, а также звездных карт и схем.

В УМВД по Екатеринбургу добавили, что он может находиться в любом месте на территории Свердловской области. Прокомментировать ситуацию обещали позже.