2019-11-04T16:31:52+03:00
Спорт

Дырявая оборона и ляп вратаря: «Урал» впервые на своем поле проиграл «Оренбургу»

На голы Джоэля Фамейе и Рикарду Алвеша подопечные Дмитрия Парфенова ответили лишь одним взятием ворот
Олег ГАЛИМОВ
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До этого матча «Урал» занимал шестое место в чемпионате. Фото: пресс-служба ФК «УралДо этого матча «Урал» занимал шестое место в чемпионате. Фото: пресс-служба ФК «Урал
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Футбольный клуб «Урал» завершил первый круг чемпионата страны домашним поражением от «Оренбурга». После валидольной победы в 1/8 Кубка России подопечные Дмитрия Парфенова могли сократить отставание от первой пятерки РФПЛ до шести очков, но сыграли крайне неубедительно против равного по силам соперника.

Первая же атака гостей завершилась успехом: нападающий Джоэль Фамейе молниеносно принял мяч на линии штрафной и после небольшой обработки неотразимо пробил в дальний от Ярослава Годзюра угол. Пропущенный гол стал следствием неразберихи в действиях сразу трех игроков: сначала Бавин пытался «остановить» соперника глазами, а затем Поляков с Меркуловым не разобрались, кто же должен встречать форварда.

До этого дня «Урал» побеждал во всех матчах, если забивал Бикфалви. Фото: пресс-служба ФК «Урал

До этого дня «Урал» побеждал во всех матчах, если забивал Бикфалви. Фото: пресс-служба ФК «Урал

Несколько раз по ходу первого тайма счет мог и должен был сравнивать Павел Погребняк, но некогда лучший игрок сборной России и «Зенита» так и не сумел поразить ворота «Оренбурга». Во многом благодаря действиям вратаря Андрея Климовича, который сохранил места в стартовом составе несмотря на ошибки в недавнем кубковом матче.

А вот его визави Годзюр на прошлой неделе был настоящим героем для Екатеринбурга, именно отбитый в послематчевой серии с тульским «Арсеналом» пенальти позволил «шмелям» пройти в четвертьфинал. Но этот матч первый номер «Урала» постарается вычеркнуть из своей памяти как можно скорее. Под самый занавес первой половины игры португальский полузащитник Рикарду Алвеш отважился на удар с 20 метров: мяч едва катился по газону, но Годзюр умудрился пропустить круглого под мышкой.

Николай Димитров отличился в недавнем матче за Кубок России, но сегодня был почти не заметен

Николай Димитров отличился в недавнем матче за Кубок России, но сегодня был почти не заметен

Ожидаемо во втором тайме на поле появился Владимир Ильин, который составил компанию Погребняку на острие атаки. Однако отыграть один мяч удалось усилиями Эрика Бикфалви – румын потрясающе пробил головой в ближнюю девятку. Почти весь второй тайм «Урал» провел на чужой половине поля, но осуществить камбэк так и не удалось. Вместо такого нужного второго мяча подопечные Парфенова едва не пропустили третий гол на последних секундах матча.

Команда Дмитрия Парфенова не выигрывает на домашнем поле с конца августа. Фото: пресс-служба ФК «Урал

Команда Дмитрия Парфенова не выигрывает на домашнем поле с конца августа. Фото: пресс-служба ФК «Урал

Как итог: 1-2, «Оренбург» впервые побеждает в Екатеринбурге. К слову, после 15 туров «Урал» худшая команда РФПЛ по пропущенным мячам, сегодня их число выросло до 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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