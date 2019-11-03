В Екатеринбурге жители собрались на митинг, чтобы запретить строительство мусорного полигона

В праздничный выходной день в Екатеринбурге не обошлось без крупных событий. Так, в это воскресенье, 3 ноября, жители уральской столицы собрались в парке 50-летия ВЛКСМ, чтобы поучаствовать в митинге. Темой их встречи стало строительство мусорного полигона на площадке рядом с селами Горный Щит, Большое Седельниково и Шабры. На митинг пришло несколько десятков человек. Они скандировали "Нам здесь жить" и напоминали о том, что свалка не только нанесет вред экологии, но и создаст угрозу для самолетов, взлетающих с аэропорта "Кольцово", так как привлечет птиц.

Посетили митинг и представители местной районной администрации.

- При Министерстве ЖКХ области создана рабочая группа на которой будет учтено ваше мнение, - коротко выступил Алексей Кузнецов, представитель администрации Чкаловского района.

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Акция началась в первой половине дня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На акции участники напомнили о том, что свалка привлечет птиц, которые станут угрозой для самолетов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На митинге часто скандировали фразу "Нам здесь жить".Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники митинга соорудили миниатюру, показывающую, как мусорная свалка влияет на природу.Фото: Алексей БУЛАТОВ