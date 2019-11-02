2019-11-02T16:51:59+03:00
Общество

«Произошла несправедливость»: в Екатеринбурге воры украли инвалидную коляску у малыша, страдающего от ДЦП

О краже сообщил Евгений Ройзман. Его фонд объявил сбор средств на покупку новой коляски
Евгений Стоянов
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Без коляски гулять с мальчиком у мамы не получится. Фото: Instagram Евгения РойзманаБез коляски гулять с мальчиком у мамы не получится. Фото: Instagram Евгения Ройзмана
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В Екатеринбурге воры украли и маленького Артура, страдающего от ДЦП, инвалидную коляску. Мальчику 4,5 года. По словам мамы малыша, эта инвалидная коляска — единственный способ гулять с ребенком.

О краже сообщил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Все произошло на улице Краснофлотцев у дома номер два.

По словам Ройзмана, мама вытащила ребенка из коляски и понесла в квартиру. Коляска в этот момент осталась в подъезде. Когда мама Артура за ней вернулась, то ее уже не было.

- Произошла несправедливость, которую мы вместе можем быстро исправить! Злые люди украли инвалидную коляску у маленького Артура, - написал Ройзман у себя в Instagram.

Благотворительный фонд Евгения Ройзмана объявил сбор средств на новую коляску для маленького Артура.

- Если хотите поучаствовать с нами буду благодарен, - добавил общественный деятель.

evgeniyroizmanevgeniyroizman
Евгений Ройзман собирает деньги на украденную у ребенка с ДЦП коляску
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Полиция занялась поисками воришки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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