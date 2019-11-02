«Произошла несправедливость»: в Екатеринбурге воры украли инвалидную коляску у малыша, страдающего от ДЦП

В Екатеринбурге воры украли и маленького Артура, страдающего от ДЦП, инвалидную коляску. Мальчику 4,5 года. По словам мамы малыша, эта инвалидная коляска — единственный способ гулять с ребенком.

О краже сообщил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Все произошло на улице Краснофлотцев у дома номер два.

По словам Ройзмана, мама вытащила ребенка из коляски и понесла в квартиру. Коляска в этот момент осталась в подъезде. Когда мама Артура за ней вернулась, то ее уже не было.

- Произошла несправедливость, которую мы вместе можем быстро исправить! Злые люди украли инвалидную коляску у маленького Артура, - написал Ройзман у себя в Instagram.

Благотворительный фонд Евгения Ройзмана объявил сбор средств на новую коляску для маленького Артура.

- Если хотите поучаствовать с нами буду благодарен, - добавил общественный деятель.

evgeniyroizman Евгений Ройзман собирает деньги на украденную у ребенка с ДЦП коляску

Полиция занялась поисками воришки.