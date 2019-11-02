«На руках вынес на берег»: на Урале пожарные спасли велосипедиста, провалившегося на льду озера

На Урале пожарные спасли мужчину, провалившегося на льду озера. Инцидент произошел в поселке Баранчинском - в 15 километрах от города Кушва.

31 октября беспечный мужчина выехал на велосипеде на неокрепший лед озера. Таким способом он решил сократить себе путь. Неожиданно лед под колесами велосипеда начал ломаться. Велосипедист начал погружаться в стуженую воду.

- О мужчине, провалившемся под лёд Баранчинского пруда, в 40 метрах от берега, сообщили очевидцы. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники 77-й пожарно-спасательной части на аварийно-спасательном автомобиле, - рассказывают в свердловском ГУ МЧС.

Пожарные приняли решение добираться до тонущего на щите для переноски пострадавших. Спасателя, который отправился с щитом к полынье, страховали веревкой с берега его коллеги.

- Пожарный добрался на щите до полыньи, помог выбраться пострадавшему на поверхность, а оставшиеся на берегу огнеборцы за верёвку потащили их к себе. В нескольких метрах от берега лёд не выдержал и носилки начали уходить под воду, однако к этому моменту пожарный уже мог достать ногами до дна и на руках вынес пострадавшего на берег, - рассказывают в МЧС.

Все произошло на этом озере. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пострадавшего велосипедиста разместили в аварийно-спасательном автомобиле. Пожарные сняли с него мокрую одежду и укутали в термоодеяло. Затем его передали приехавшей бригаде скорой помощи.

ГУ МЧС по Свердловской области напоминают, что пока выход на лед озёр смертельно опасен. Толщина льда слишком мала.

В ведомстве просят просят родителей поговорить со своими детьми и предупредить, что водоемы и озера – не место для игр.

- Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщите об увиденном по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101», - добавили в ведомстве.