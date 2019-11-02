2019-11-02T09:52:05+03:00
Происшествия

«На руках вынес на берег»: на Урале пожарные спасли велосипедиста, провалившегося на льду озера

Пожарному пришлось 40 метров ползти к мужчине на щите для переноски пострадавших
Евгений Стоянов
Поделиться:
Пожарные развернули настоящую операцию по спасению мужчины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиПожарные развернули настоящую операцию по спасению мужчины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

На Урале пожарные спасли мужчину, провалившегося на льду озера. Инцидент произошел в поселке Баранчинском - в 15 километрах от города Кушва.

31 октября беспечный мужчина выехал на велосипеде на неокрепший лед озера. Таким способом он решил сократить себе путь. Неожиданно лед под колесами велосипеда начал ломаться. Велосипедист начал погружаться в стуженую воду.

- О мужчине, провалившемся под лёд Баранчинского пруда, в 40 метрах от берега, сообщили очевидцы. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники 77-й пожарно-спасательной части на аварийно-спасательном автомобиле, - рассказывают в свердловском ГУ МЧС.

Пожарные приняли решение добираться до тонущего на щите для переноски пострадавших. Спасателя, который отправился с щитом к полынье, страховали веревкой с берега его коллеги.

- Пожарный добрался на щите до полыньи, помог выбраться пострадавшему на поверхность, а оставшиеся на берегу огнеборцы за верёвку потащили их к себе. В нескольких метрах от берега лёд не выдержал и носилки начали уходить под воду, однако к этому моменту пожарный уже мог достать ногами до дна и на руках вынес пострадавшего на берег, - рассказывают в МЧС.

Все произошло на этом озере. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Все произошло на этом озере. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пострадавшего велосипедиста разместили в аварийно-спасательном автомобиле. Пожарные сняли с него мокрую одежду и укутали в термоодеяло. Затем его передали приехавшей бригаде скорой помощи.

ГУ МЧС по Свердловской области напоминают, что пока выход на лед озёр смертельно опасен. Толщина льда слишком мала.

В ведомстве просят просят родителей поговорить со своими детьми и предупредить, что водоемы и озера – не место для игр.

- Если вы стали свидетелем происшествия, незамедлительно сообщите об увиденном по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101», - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из-за пожара в девятиэтажке на Химмаше спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома
«Очень формальное исполнение»: Сергей Шнуров раскритиковал музыканта из Екатеринбурга на шоу «Голос»
Расплачивался поддельными пятитысячными: уральца обвиняют в фальшивомонетчестве
На трассе Екатеринбург-Тюмень после столкновения ВАЗ с грузовиком, погибли две женщины
«Потратил деньги на посторонних, а ей за 10 лет ничего не купил»: на Урале женщину осудили за убийство мужа
В Нижнем Тагиле разыскивают злоумышленников ограбивших магазин бытовой техники
МегаФон организует Wi-Fi для цифровых гениев со всего мира
На Урале из-за непогоды грузовик застрял на трассе и заблокировал путь другим автомобилям
Парковку на Площади 1905 года под строительство ледового городка закроют в ноябре
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Похоронщики рассказали, во сколько обойдутся похороны босоного Тарзана
Служебная собака Гроза помогла найти «запрещенку» в тагильской колонии
Автоэкспедиция «Комсомольской правды» вернулась домой из двухдневного путешествия