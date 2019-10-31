2019-10-31T16:03:23+03:00
Происшествия

«В этой семье уже умер один ребенок»: в Екатеринбурге мужчина избил двухлетнего сына, который заступился за мать

Инспекторы ПДН давно пытались забрать ребенка из неблагополучной семьи
Олег ГАЛИМОВ
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Врачи констатировали у малыша множественные ушибы и синякиВрачи констатировали у малыша множественные ушибы и синяки
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В Екатеринбурге завели уголовное дело на 31-летнего Игоря Смолина. Мужчина попал в поле зрения полиции после того, как в детскую больницу попал его двухлетний сын. Врачи констатировали у малыша множественные ушибы и синяки, после чего сообщили в правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что Смолин избил не только ребенка, но и свою жену – 23-летнюю Юлию Титову. Супруге регулярно достается от суженого, но в этот раз пострадал и ее сын. Ребенок пытался вступиться за мать.

Юлия и ее сын. Фото: СОЦСЕТИ

Юлия и ее сын. Фото: СОЦСЕТИ

- У них не семья, а парочка алкашей, - рассказывает «КП» родственница Смолина Надежда Сергеева. – Пьют беспробудно, вот он ее и бьет постоянно. И родители у них точно такие же. А ребенок живет во всем этом. Органы ПДН давно пытаются забрать мальчика из семьи, но они от них бегают или просто не открывают двери. В этой семье уже умер один ребенок: три года назад Юля потеряла новорожденного во время родов.

Мать Юлии также не скрывает, что зять любит избивать ее дочь. Как выяснилось, после последнего инцидента ребенка забрали из семьи.

- Внука забрали в центр социальной помощи несовершеннолетним «Отрада». Юля и Игорь уже помирились. Да и ребеночек любит своего папу, когда тот не пьет.

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

В полиции отметили, что, несмотря на отцовство, ребенок на Игоря не зарегистрирован.

- Факты побоев установили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОП № 6 в ходе профилактического визита к семье, которая состоит на учете в ПДН. «5, 16 и 25 сентября наносил сыну телесные повреждения в ходе конфликта с матерью ребенка. Он его толкал, пихал, — пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

К расследованию инцидента также подключились следователи СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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