Антон Шипулин поможет Краснотурьинску, лишившемуся 300 миллионов из-за плохой поддержки спортсмена на выборах

На днях мэр Краснотурьинска Александр Устинов заявил, что правительство региона на 300 миллионов рублей уменьшило городу субсидии. Уменьшение инвестиций мэр связал с низким процентом поддержки муниципалитета на довыборах в Госдуму олимпийского чемпиона Антона Шипулина.

Узнав об этом, Антон Шипулин предложил Краснотурьинску свою помощь. Об этом олимпийский чемпион, ставший депутатом Госдумы, написал у себя в Instagram.

- Я бы хотел предложить Александру Юрьевичу организовать встречу, где мы бы обсудили возможности получения Краснотурьинском дополнительных средств для развития города. Я знаю Александра Юрьевича как принципиального руководителя, который душой болеет за свой город и всегда стремится его развивать для максимально комфортной жизни жителей, - написал Шипулин.

Также Антон Шипулин пояснил, что он не делит жителей города по принципу, кто отдал за него голоса, а кто нет.

- Каждый голосовал так, как хотел. И я уважаю этот выбор, - заявил Шипулин.

Он рассказал, что скоро поедет в Краснотурьинск, где проведет прием избирателей.

shipulin.174 Антон Шипулин поможет Краснотурьинску

Свое заявление по поводу субсидий глава Краснотурьинска сделал вчера. Он привел в пример город Волчанск, который за кандидата Шипулина отдал 65% голосов. Волчанск при бюджете города в 600 миллионов рублей получил дотаций на 300 миллионов.

- Напрямую фамилию Шипулина он не озвучивал, но всем было понятно о каком именно кандидате идет речь, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, присутствовавший на том заседании.

Но больше, чем Краснотурьинску, по словам Александра Устинова, не повезло Качканару. Там Шипулин набрал еще меньше голосов. В итоге город получит в качестве субсидии всего лишь 2 % от городского бюджета.

После этого Устинов напомнил, что 17 мая будут следующие довыборы в законодательное собрание Свердловской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/741187" frameborder="0"></iframe> Глава Краснотурьинска рассказал, что из-за плохой поддержки Антона Шипулину город не получит 300 миллионов рублей.

- Если мы проголосуем точно также или еще хуже, то, соответственно, мы ничего не получим. Я говорю без фамилий и названия партии. Но на сегодняшний момент в Государственной думе две трети властной партии распределяет финансы на регионы. В законодательном собрании Свердловской области две трети властной партии также распределяет финансы на муниципалитет. Если власть прости нас: «Поддержите нашего кандидата», дорогие друзья, давайте будем поддерживать - подытожил градоначальник.

Он уточнил, что сейчас у Краснотурьинска «нет будущего с точки зрения финансов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ветеранам поставят новые окна»: куда пойдет половина депутатской зарплаты Антона Шипулина

Бывший олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Антон Шипулин устроил «Аттракцион невиданной щедрости». Новоявленный политик сам у себя урезал половину зарплаты! Он решил перечислять заработанные деньги на нужды Совета ветеранов Серовского городского округа. Мы узнали о какой сумме идет речь, а также, куда именно пойдут эти деньги (подробнее)

«Политическая карьера не входила в мои планы»: как биатлонист Антон Шипулин из спорта решил податься в политику

Знаменитый уральский биатлонист Антон Шипулин идет в политику. Он собирается избираться в Государственную думу. Но сначала ему надо пройти праймериз партии «Единой России», которые проходят сегодня, 26 мая. Пока выборы идут, предлагаем вам вспомнить, как молодой уральский парень прошел путь от спортсмена международного уровня до начинающего политика (подробнее)