Нужны ли Екатеринбургу прямые выборы мэра: мнения «за» и «против»

В уральской столице осенью 2019 года появился комитет по возвращению прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Его участники считают, что горожане должны выбирать градоначальника напрямую. Однако есть мнение, что такой алгоритм несет определенные риски для развития мегаполиса.

О том, нужно ли возвращаться прямые выборы мэра Екатеринбургу или нет, в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm] спорили депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер и общественный деятель Александр Трахтенберг.

Вячеслав Вегнер: принятие закона о прямых выборах мэра не означает, что мы его прямо завтра будем выбирать. Александр Высокинский доработает свой срок до конца. А по истечении срока будут назначены прямые выборы. Они должны совпадать с выборами депутатов Гордумы, чтобы не было дополнительных затрат.

Почему этот закон нужно принимать сейчас? Потому что он начнет действовать на следующий избирательный цикл, который наступает после 2023 года. Если сейчас мы этого не сделаем, то мы уходим в избирательный цикл, который начинается после 2029 года. Молодежь будет жить старым капиталом.

Прямые выборы – это борьба программ, борьба идей и людей. Для понимания: мы не выедем борьбу против нынешнего мэра.

Депутат Вячеслав Вегнер, ведущая Людмила Варакина и общественник Александр ТрахтенбергФото: Павел Кислицын

Александр Трахтенберг: в нынешний ситуации прямые выборы мэра – огромный риск. Прежде всего, для бизнеса. Все, что происходит в городе – это результат деятельности одного человека – инвестора. В ситуации с прямыми выборами мэра инвестор может получить абсолютно непредсказуемую историю, где 2013 год покажется легким.

Демократия ради демократии – это худшее, что может случиться с городом. Демократия – это не самоцель, а инструмент. Прямые выборы – риск для бизнеса, а бизнес – это зарплаты и налоги.

Вячеслав Вегнер: Думаю, что 99% горожан меня поддержат в том, что прямые выборы – это выборы. Стабильность – это появление пролежней, а это болезнь, которую нужно лечить конкурентными программами развития города.

Когда вам говорят про Евгения Ройзмана, которого в 2013 году избрали с усеченными полномочиями. А что, наш город за 5 лет сдал свои позиции? Город развивается и идет вперед. Это живой организм, который развивается по программе, сегодня я такой программы не вижу.

Мы сидим в яме и радуемся, что у нас спокойствие, но мы не даем будущего молодежи. У них должно быть право выбора, не нужно тормозить развитие общества. В чем прелесть назначения? Что вы от этого выиграли?

Александр Трахтенберг: я не говорил о стабильности, я говорил о предсказуемости. Главу Екатеринбурга сейчас не назначают, а выбирают.

Вячеслав Вегнер: вы и я - жители Екатеринбурга, но мэра мы не выбирали. Сперва создали комиссию, которая отобрала кандидатов, а потом депутаты проголосовали единогласно.

Александр Трахтенберг: избранный мэр – практически неприкасаемая фигура. Снять его с должности невозможно при существующем законодательстве. Снять выбранного депутатами мэра возможно теми же депутатами.

Радиорубка: Вячеслав Вегнер и Александр Трахтенберг.

Вячеслав Вегнер: это решается очень просто. Давайте разработаем еще один законопроект, который позволит отзывать того или иного депутата, в том числе избранных мэров городов.

Я прекрасно понимаю, что нынешний мэр с серьезными трудностями, ему приходится заново формировать команду. Дайте человеку время поработать. Но когда мне сказали, что бизнес должен все формировать. Почему? Потому что бизнесу мы интересны, как дойные коровы. Никогда бизнес не встанет со мной на одну дорогу – у него совсем другие задачи. В Уставе любого предприятия написано: не помогать человеку, а получать прибыль.

Александр Трахтенберг: да, главная задача бизнеса - прибыль. Социальная ответственность – миф.

Вячеслав Вегнер: почему мэр должен быть избран горожанами? Он будет проводником идей между людьми и бизнесом. Бизнес в какой-то мере должен быть зависим от мэра, давая ему преференции в развитии. Мы должны вытрясать социальную ответственность из бизнеса.

Должна быть связка: мэр города, предприятия и трудовые коллективы. В Гордуме сидят депутаты, которые пытаются получить преференции для предприятий, которые провели их туда. Когда мэр сильный, он этому противодействует. А когда он отчитывается перед депутатами и они ему говорят: «мы тебе «неуд» поставим» Чего вы от него хотите? Он на тот момент только полгода проработал.

Александр Трахтенберг: соглашусь, что, когда депутаты стращают мэра «неудом», это абсолютно недопустимая ситуация. Не соглашусь с ситуацией, что мэр должен быть противовесом.

Вячеслав Вегнер: честно сознайтесь сами себе: вы все боитесь, что придет Ройзман и выиграет выборы. Не бойтесь этого. Найдите такого человека, как Аркадий Чернецкий, и пусть он выиграет эти выборы.

Александр Трахтенберг: если это случится, для Екатеринбурга это будет не катастрофа, а конец света. Сравните Ройзмана с Чернецким. Это арабская телега и космический корабль.

Вячеслав Вегнер: вы вносите идею о том, что народ не способен оценить, кого ему выбрать. Недавно мы выбрали президента. Вы назвали народ неспособным.

Александр Трахтенберг: могу согласиться с Вячеславом, но при трех условиях: 1. Прямые выборы мэра попадают в избирательный цикл с 2028 года. 2. Будет параллельно с его законопроектом принято регулирование о легком отзыве мэра. 3. Забрать у депутатов право единоличного отзыва мэра. Например, через опрос или референдум. Тем самым мы соблюдем баланс.

Когда люди хотят воспринимать мэра, как «отца народа», это категорически неприемлемая история. Мэр и депутаты – это субъекты инициативы регулирования. Они исполняют законы, постановления, решения.

Радиорубка, Екатеринбург, 30.10 00:00 00:00

Вячеслав Вегнер: мэр – это исполнительная власть. Он исполняет законы для людей. Роль депутатов – акты, принятие бюджета с учетом развития города в интересах его жителей. Если он не отец, который ведет семью к благосостоянию, тогда кто он? Основная задача мэра – создать комфортную среду для горожан, где будет приятно детей ковать.

Александр Трахтенберг: Категорически не соглашусь. Горожане – не кдинственный субъект регулирования для мэра и для депутатов. Здесь еще есть бизнес, о котором мы не должны забывать. Прибавочную стоимость никто не отменял.

Вячеслав Вегнер: прибавочная стоимость для того, чтобы ее у человека забрать у человека и использовать в личных целях. Мэр не является одним из проводников бизнеса. Должен быть отдельный закон о лоббировании интересов бизнеса, но проводником должен быть не мэр.