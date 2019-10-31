2019-10-31T09:46:47+03:00
Происшествия

«Ставили на колени и заставляли извиняться»: ночью в Екатеринбурге произошла массовая драка

В ней приняли участие около 100 человек
Евгений Стоянов
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По итогу в отдел полиции номер 9 увезли несколько десятков человекПо итогу в отдел полиции номер 9 увезли несколько десятков человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью напротив «Новомосковского рынка» произошла массовая драка. В ней приняли участие около 100 человек.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, драке предшествовал некий конфликт, произошедший между цыганами и русскими.

На «стрелку» приехали десятки человек с обеих сторон. У некоторых из них было травматическое оружие, уточняет наш собеседник.

- Помимо драки были издевательства, в частности, некоторых ставили на колени и заставляли извиняться, - рассказал наш собеседник.

Конфликт удалось остановить только после прибытия силовиков. Также, по словам нашего источника, на место инцидента выезжал лично начальник отдела полиции №9 Александр Маликов.

- По итогу в ОП номер 9 доставили несколько десятков человек для разбирательства, - подытожил наш источник.

Конфликт, предположительно разгорелся из-за неудачного ремонта садового домика, который принадлежит пожилой бабушке. Ее внук оказался сильно недоволен качеством ремонта, который сделала бригада. Конфликт мужчины решили выяснить, «забив стрелку», на которую обе стороны позвали своих друзей и знакомых.

Впрочем, в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу факт массовой драки опровергают. В ведомстве говорят, что конфликт действительно был, но в ходе проверки следов побоища, например, стреляных гильз обнаружено не было. Также нет данных о том, чтобы кто-то обращался за медицинской помощью.

- Информация о массовой драке и стрельбе не подтверждается. По факту конфликта между заказчиками и подрядчиками проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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