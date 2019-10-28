2019-11-01T09:47:40+03:00
Общество

Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа получили бесплатные путевки в санаторий

42 ветерана ВИЗ-Стали и ВИЗа (предприятия Группу НЛМК) укрепят здоровье в санатории «Бодрость», который расположен в лесопарковой зоне Екатеринбурга
Поделиться:
Заводские ветераныЗаводские ветераны
Изменить размер текста:

42 ветерана ВИЗ-Стали и ВИЗа (предприятия Группу НЛМК) укрепят здоровье в санатории «Бодрость», который расположен в лесопарковой зоне Екатеринбурга.

Заслуженные металлурги получили от завода бесплатные путевки, которые включают размещение в комфортабельных номерах, диетическое питание и широкий спектр медицинских услуг. Ветераны займутся лечебной физкультурой, пройдут сеансы профилактического массажа и физиотерапевтического лечения, получат консультации врачей.

Свежий воздух, общеукрепляющие процедуры, витаминное меню помогут заслуженным металлургам набраться сил, повысить тонус и получить заряд хорошего настроения.

«Ветеранская организация ВИЗ-Стали и ВИЗа объединяет около 1300 человек. Бывшие заводчане регулярно получают материальную помощь на неотложные нужны. Для них организуют экскурсии, праздничные концерты, культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. На поддержку ветеранов в 2019 году ВИЗ-Сталь и ВИЗ направят около 3 млн рублей», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Парни плакали, просили себя откопать: как экстремальщики-мажоры добровольно легли в могилу и даже заплатили за это
Вместе с инструктором по выживанию они отправились на остров в Новосибирской области и провели там три дня. Один день с выживальщиками провел и корреспондент «Комсомолки».
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Новости 24
«Должен был встретить жену»: в Екатеринбурге таинственно пропал мужчина со шрамом
В Екатеринбурге нашли тело женщины на козырьке подъезда
В Екатеринбурге появилась яблоневая аллея с космическими скамейками
Испорченный вечер за 12 тысяч: организаторы концерта Scorpions объяснили, почему обладатели VIP мест не увидели звезд
Пять современных пешеходных переходов через железнодорожные пути будет построено на СвЖД до конца 2019 года
Скандальный рэпер Face изменил программу выступления в Екатеринбурге, чтобы на концерт пришли школьники
После праздников в Екатеринбург придет потепление
Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций LTE в России
В Нижнем Тагиле школьникам подарили еще неделю каникул
Екатеринбурженка отсудила 340 тысяч за травмы в ДТП
Екатеринбуржца отправили на обязательные работы за долги по алиментам
Следят за ситуацией круглосуточно: свердловские спасатели объявили режим «повышенной готовности»
В центре Екатеринбурга перекрыли движение трамваев
Мэрия Нижнего Тагила наградила лучших тренеров
Снег в Екатеринбурге будут убирать круглосуточно