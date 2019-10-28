Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа получили бесплатные путевки в санаторий
42 ветерана ВИЗ-Стали и ВИЗа (предприятия Группу НЛМК) укрепят здоровье в санатории «Бодрость», который расположен в лесопарковой зоне Екатеринбурга.
Заслуженные металлурги получили от завода бесплатные путевки, которые включают размещение в комфортабельных номерах, диетическое питание и широкий спектр медицинских услуг. Ветераны займутся лечебной физкультурой, пройдут сеансы профилактического массажа и физиотерапевтического лечения, получат консультации врачей.
Свежий воздух, общеукрепляющие процедуры, витаминное меню помогут заслуженным металлургам набраться сил, повысить тонус и получить заряд хорошего настроения.
«Ветеранская организация ВИЗ-Стали и ВИЗа объединяет около 1300 человек. Бывшие заводчане регулярно получают материальную помощь на неотложные нужны. Для них организуют экскурсии, праздничные концерты, культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. На поддержку ветеранов в 2019 году ВИЗ-Сталь и ВИЗ направят около 3 млн рублей», – отметила начальник отдела кадров ВИЗ-Стали Ольга Щербо.
ИСТОЧНИК KP.RU