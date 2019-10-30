Хэллоуин 2019 в Екатеринбурге: монстры на заводе и бесовская вечеринка

Самый жуткий праздник в году уже на носу. Хэллоуин отмечают в ночь на 31 ноября и в этот день вся нечисть выползает наружу. Надевайте самые смелые образы, вырезайте Джека из тыквы: веселитесь. «Комсомольская правда» рассказывает, куда можно отправить в День всех святых в Екатеринбурге.

БЕССМЕРТНЫЙ ХЭЛЛОУИН НА БИЕННАЛЕ

Индустриальная выставка биеннале подготовила специальную программу ко Дню всех святых. На площадке кинотеатра «Колизей» покажут спектакль «1000 лет вместе», там же пройдет концерт ансамбля в Intertext (они исполнят музыку современных композиторов Турции). А в 21:30 начнется бесплатный показ хорроров.

ГДЕ: Проспект Ленина, 43 «Колизей»

Когда: 31 октября

Показы спектакля: «1 000 лет вместе» 16:00 / 18:00 / 20:00 / 22:00 / 00:00

Показ фильмов: 21:30

Билет: 300 рублей

Рестораны предлагают отведать зловещие угощения.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОШМАР НА ЗАВОДЕ

Еще один сюрприз от создателей биеннале для посетителей выставки на площадке Уральского оптико-механического завода. Посетители окунутся в мир странных персонажей, мистических историй и неожиданных интерпретаций. Проводники будут сопровождать вас на пути через выставочные пространства, где произведения искусства поглощают сотрудников биеннале и зрителей.

Помимо этого, можно будет послушать дикие концерты Vitamin Youth, Принцесса Моль, ГВАЛТ, а также посмотреть презентацию экспозиции «Мужчина средних лет». Для тех, кто придет в костюме, организаторы пообещали льготный билет.

Где: улица Восточная, 33Б,

Когда: 31 октября

Билет: 400 рублей, 250 рублей для пенсионеров и студентов, 100 рублей для школьников от 7 до 18 лет

Чем страшнее вы смастерите костюм, тем веселее пройдет праздникФото: Алексей БУЛАТОВ

ЧАЕПИТИЕ С ВЕДЬМОЧКОЙ И ОХОТА НА МОНСТРОВ

Самым маленьким тоже есть где развлечься в День всех святых. Отметить Хэллоуин можно в «Портале-66» там пройдет детская вечеринка. Гостей ждет игра в лазертаг с «нечистой силой», квест «Жуткий лабиринт», тематическая фотосессия и аттракционы, а также чаепитие с ведьмочкой.

Где: улица Героев России, 2 ТЦ «Свердловск»

Когда: 31 октября и 1 ноября

Телефон: +7 (343) 206-06-68

Билет: 500 рублей

ЗОМБИ АПОКАЛИПСИС

Куда в Хеллоуин и без зомби. В четверг в парке развлечений Razgon вечеринка в стиле ходячих мертвецов. Если вы готовы сразиться с нечестью, то эта вечеринка для вас. Помимо этого гостей будут развлекать диджеи своей зловещей подборкой музыки. А тому, кто придет в самом жутком костюме, обещают подарок.

Где: Малышева, 5, ТЦ «Алатырь», 5 этаж

Когда: 31.10 и 1.11.2019

Телефон: +7 343 247 24 44

ХЭЛЛОУИН: «ПИКОВАЯ ДАМА»

В ресторане Maximilian’s День Всех Святых начнут отмечать еще в пятницу. Мистическая анимация, подарки от заведения и масса сюрпризов, которые организаторы держат в страшной тайне. Гостям придутся по вкусу тематические блюда и напитки «с чертовщинкой».

Фото: Ресторан «Максимилианс» Екатеринбург

ХЭЛЛОУИН: «СЕМЕЙКА АДДАМС»

Вурдалаки, ведьмы и зомби будут обитать в Maximilian’s и на следующий день. В субботу, 2 ноября. В этот раз тематика вечеринки в стиле знаменитой и самой жуткой семейки кинематографа – Аддамс.

Адрес: ресторан Maximilian’s, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д, ЦМТЕ

Когда: 1 и 2 ноября 20:00

Телефон: +7 (343) 380-25-00

Вход: 300 рублей

ГОРОД БЕСОВ

Эта вечеринка придется по душе настоящему екатеринбуржцу. Ведь одна фраза, брошенная телеведущим Владимиром Соловьев, так прицепилась к городу. Тусовку заказывают в концерт холле «Свобода». Недавно они переехали на новую площадку и тут больше места и гораздо круче звук. Помимо жаркого выступления от уральских рокеров, можно увидеть выставку картин душевнобольных людей и хоррор-перформанс.

Где: ул. Черкасская, 12

Когда: 1 ноября, 23:00

Вход: 400 рублей