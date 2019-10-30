2019-10-30T14:19:11+03:00
Общество

«Ветеранам поставят новые окна»: куда пойдет половина депутатской зарплаты Антона Шипулина

"Комсомолка" выяснила на какую сумму бывший биатлонист урезал себе зарплату
Евгений Стоянов
Поделиться:
Комментарии: comments6
Председатель Совета ветеранов Серовского городского округа Виктор Макрушин рассказал, куда ушла половина зарплаты Антона Шипулина. Фото: страница Антона Шипулина "Вконтакте"Председатель Совета ветеранов Серовского городского округа Виктор Макрушин рассказал, куда ушла половина зарплаты Антона Шипулина. Фото: страница Антона Шипулина "Вконтакте"
Изменить размер текста:

Бывший олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Антон Шипулин устроил «Аттракцион невиданной щедрости». Новоявленный политик сам у себя урезал половину зарплаты! Точнее пообещал перечислять ее на нужды Совета ветеранов Серовского городского округа, от которого избирался. Сказано – сделано. 29 октября он подписал с организацией договор и отправил им первый денежный транш.

- Теперь все официально: ровно половину зарплаты ежемесячно, пока я депутат, будут перечислять ветеранам, - пишет в Instagram Антон Шипулин (спортсмен специально завел депутатскую страничку, чтобы делиться достижениями - Прим. Ред.). – Средства, которые я уже отправил, были перераспределены между Советами ветеранов муниципальных образований Серовского избирательного округа. Деньги тратятся по усмотрению ветеранов, покупается то, что нужно.

Соглашение было подписано вчера. Фото: страница Антона Шипулина "Вконтакте"

Соглашение было подписано вчера. Фото: страница Антона Шипулина "Вконтакте"

Речь идет о 160 тысячах рублей. Именно такую сумму ежемесячно будет получать Совет ветеранов Серовского городского округа. Деньги с карты Шипулина будут списываться автоматически.

- На какие конкретно нужды будут потрачены деньги – это в договоре не указано, - объясняет председатель серовского Совета ветеранов Виктор Макрушин. – Расходы будут по назначению. Например, мы уже закупили на часть полученной суммы оргтехнику, которая была нам необходима, оказали материальную помощь одной малоимущей семье. Сейчас планируем оказать материальную помощь погорельцам. Планов много. Например, хотим поставить в здании Совета ветеранов новые окна. У нас в этом помещении проходят совещания. Сейчас там холодновато, так как надо менять четыре окна. Суммы разные: кому-то отправили 10 тысяч, кому-то 15, кому-то 4 тысячи рублей. Самая маленькая сумма компенсации – 3000 рублей. Столько, например, мы отравили в Пелым.

По данным «КП-Екатеринбург», в среднем зарплата депутата Госдумы составляет 350 тысяч. Таким образом, Антон Шипулин действительно перечисляет ветеранам почти половину своего депутатского заработка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Единая Россия» подвела итоги праймериз в Госдуму, на которых победил Шипулин. О них рассказал секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона
Новости 24
Власти Екатеринбурга за 77 тысяч отреставрируют «Черный тюльпан»
«Крынки»: участники автоэкспедиции освоили гончарное мастерство в Нижних Таволгах
Уральцы стали реже жениться
Под Екатеринбургом за 49 миллионов продают участок бывшего пионерлагеря
«Частники» выжили с остановки: в Екатеринбурге автобус №76 меняет конечную
Из Екатеринбурга запускают рождественские рейсы в Барселону
В «Башне Исеть» вырастет число апартаментов, появится новый ресторан и премиальный фитнес-клуб сети Encore Fitness
В Нижнем Тагиле под суд отправили грабителей, которые украли из банкоматов восемь миллионов
Спасатели бьют тревогу: на Урал обрушится снежная метель
Игривый и милый: щенку хаски, которому оторвали лапу подростки, выбрали кличку
В Нижнем Тагиле разыскивают воришку, обчистившего магазин мужской одежды
«Башня»: автоэкспедиция «Комсомольской правды» отправилась в Невьянск
Хватило одного удара ножом: в Екатеринбурге 16-летняя школьница расчленила друга
«Побои начались, когда погибли сыновья»: на Урале пенсионерку, которая убила своего мужа, отправили в тюрьму
Екатеринбуржцы разгадали тайну самураев на окнах заброшенного дома
Уральца отправили в психиатрическую клинику отрабатывать штрафы
Mango Office предложил возможность вести бизнес без CRM
Эвакуировали 20 человек: в центре Екатеринбурга задымилась бургерная
Прокуратура подключилась к расследованию гибели школьниц под Красноуфимском
Металлурги ВИЗ-Стали получают смежные профессии без отрыва от производства
Обогнали даже Москву: Екатеринбург вошел в топ-10 лучших для путешествий городов России
Бесплатную экскурсию в Невьянск организуют железнодорожники в честь 4-летия «Ласточек» на СвЖД
Три года отравлял землю: в Березовском директора УК отправили под суд за свалку вредных отходов
Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов
Мост в Филькино, который несколько раз смывало рекой, признали безопасным
К 2022 году средняя зарплата уральцев повысится до 49 тысяч
«Гололед жуткий»: на Химмаше троллейбус врезался в столб
Спасли 15 человек: под Екатеринбургом вспыхнула квартира в жилом доме
Водителей предупредили о сильном снегопаде и гололеде на дорогах