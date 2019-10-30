«Ветеранам поставят новые окна»: куда пойдет половина депутатской зарплаты Антона Шипулина

Бывший олимпийский чемпион по биатлону, а ныне депутат Антон Шипулин устроил «Аттракцион невиданной щедрости». Новоявленный политик сам у себя урезал половину зарплаты! Точнее пообещал перечислять ее на нужды Совета ветеранов Серовского городского округа, от которого избирался. Сказано – сделано. 29 октября он подписал с организацией договор и отправил им первый денежный транш.

- Теперь все официально: ровно половину зарплаты ежемесячно, пока я депутат, будут перечислять ветеранам, - пишет в Instagram Антон Шипулин (спортсмен специально завел депутатскую страничку, чтобы делиться достижениями - Прим. Ред.). – Средства, которые я уже отправил, были перераспределены между Советами ветеранов муниципальных образований Серовского избирательного округа. Деньги тратятся по усмотрению ветеранов, покупается то, что нужно.

Соглашение было подписано вчера. Фото: страница Антона Шипулина "Вконтакте"

Речь идет о 160 тысячах рублей. Именно такую сумму ежемесячно будет получать Совет ветеранов Серовского городского округа. Деньги с карты Шипулина будут списываться автоматически.

- На какие конкретно нужды будут потрачены деньги – это в договоре не указано, - объясняет председатель серовского Совета ветеранов Виктор Макрушин. – Расходы будут по назначению. Например, мы уже закупили на часть полученной суммы оргтехнику, которая была нам необходима, оказали материальную помощь одной малоимущей семье. Сейчас планируем оказать материальную помощь погорельцам. Планов много. Например, хотим поставить в здании Совета ветеранов новые окна. У нас в этом помещении проходят совещания. Сейчас там холодновато, так как надо менять четыре окна. Суммы разные: кому-то отправили 10 тысяч, кому-то 15, кому-то 4 тысячи рублей. Самая маленькая сумма компенсации – 3000 рублей. Столько, например, мы отравили в Пелым.

По данным «КП-Екатеринбург», в среднем зарплата депутата Госдумы составляет 350 тысяч. Таким образом, Антон Шипулин действительно перечисляет ветеранам почти половину своего депутатского заработка.

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