Директор управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района» Александр Колесников: «В реформе ЖКХ есть недостатки, и мы это понимаем»

Кто виноват, если батареи в квартире холодные? Куда нужно обращаться по вопросам ЖКХ? Как формируются тарифы и откуда берутся эти страшные цифры в квитанциях? Об этом в эфире радио «КП-Екатеринбург» [92,3 FM] рассказал депутат Городской думы и директор УК РЭМП Железнодорожного района Александр Колесников.

СТАРЫЙ ЛИФТ НЕ ПРИГОВОР

Несмотря на то, что Екатеринбург активно застраивается новыми высотками, старых «советских» домов по-прежнему много. И если их внешний вид не вызывает опасения, то когда заходишь в подъезд, понимаешь, что здесь небезопасно. Особенно вздрагивает сердце в такт трясущемуся лифту.

- В 2019 году по моей инициативе в городе возобновилась долгосрочная бюджетная программа по замене лифтового оборудования. Сейчас ремонтировать подъемники в жилых домах можно с привлечением долевого финансирования из областного и городского бюджетов. Это очень важно, ведь стоимость замены одного лифта составляет порядка 2 миллионов рублей. Найти такую сумму на счетах старых многоквартирников практически невозможно. А в рамках программы доля участия жителей в замене лифтового оборудования может составлять всего 5% от общей стоимости работ, - рассказывает Александр Колесников. - Отдельно хочу поблагодарить за оказанное содействие министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова!

По словам депутата, если бы не эта возможность, уже сейчас большую часть подъемников Екатеринбурга эксплуатировать было бы запрещено. Ведь с каждым годом число лифтов с истекшим сроком службы (более 25 лет) только увеличивается.

Программа рассчитана на 5 лет. Только за 2019 год в Екатеринбурге будет отремонтировано 202 лифта с истекшим сроком годности.

"В 2019 году по моей инициативе в городе возобновилась долгосрочная бюджетная программа по замене лифтового оборудования", - говорит Александр КолесниковФото: Алексей БУЛАТОВ

«РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ»

Жилищное законодательство постоянно меняется, и чтобы разобраться в нем, нужно потратить много времени. Но в Управляющих компаниях готовы в этом помочь. По словам Александра Колесникова, специалистам приходится постоянно быть в теме и изучать новые законы и постановления. А отвечать на запросы граждан – это их обязанность.

- Деятельность управляющих компаний под надзором. Мы обязаны отвечать на каждый запрос жителей, которые обращаются к нам, - говорит директор УК РЭМП Железнодорожного района. – Иногда бывает, что дается промежуточный ответ, потому что вопрос глобальный. Но недовольство жителей по-прежнему есть, потому что наше законодательство разработано, к большому сожалению, не в интересах граждан. Ни для кого не секрет, что пролоббировано оно поставщиками ресурсов (газа, воды, электроэнергии и т.д.).

ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ, КТО ВИНОВАТ?

В сентябре мы все с нетерпением ждем, когда уже появится тепло в батареях. И каждый раз одно и то же. Районы подключают поочередно, но на улице уже минус, а тепла все еще нет. Кто виноват? В этом году проблема с подачей отопления была в Пионерском поселке в Кировском районе Екатеринбурга.

- К сожалению, у нас так устроена система запуска отопления, что невозможно подключить разом все районы, и оно идет каскадно. Кировский район попадает в последний этап. Кроме этого, нас подвела еще и погода. Количество аварий в Кировском районе на сетях поставщика ужасает. Мы можем прятать голову в песок, говорить, что все хорошо, но на самом деле это не так, - констатирует Колесников.

Депутат предлагает давать оценку ресурсоснабжающих организаций не по количеству аварий на сетях, а по количеству часов отключения. И тогда, по мнению Колесникова, организации зашевелятся.

ОТКУДА ТАКИЕ БОЛЬШИЕ ЦИФРЫ В КВИТАНЦИЯХ?

Часто люди обращаются в УК с непониманием, почему в квитанциях такие большие цифры. По словам депутата, большая часть суммы это оплата коммунальных услуг, за которые не отвечает управляющая компания.

- Если мы смотрим квитанцию, то, несомненно, тарифы в них растут. Я предлагаю жителям обратить внимание, сколько денег идет на оплату коммунальных услуг и сколько - на содержания жилья. Мы увидим, что суммы не в пользу оплаты содержания жилья. Основные деньги, которые у нас собирают с жильцов идут на оплату коммунальных услуг: электричество, газ, тепло, горячая и холодная вода. Безусловно, эти ресурсы очень дорогие.

Но дело даже не в этом. За такие деньги мы должны получать качественные ресурсы, вот о чем я говорю! Вода и холодная, и горячая должна быть питьевой! Тепло должно подаваться бесперебойно и в установленные сроки! Вот чего я хочу добиться!