2019-10-30T11:24:22+03:00
На здоровье

5 вопросов на тему онкоскрининга

Как пациенту пройти диагностику онкозаболеваний по ОМС
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После 40 нужно проходить регулярное обследованиеПосле 40 нужно проходить регулярное обследованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сегодняшний день одной из крупнейших проблем медицины остается диагностика и лечение онкологических заболеваний, именно поэтому в государственной программе «Здравоохранение» вопросам онкозаболеваний уделяется большое внимание.

Онкоскрининг – это диагностика, направленная на выявление различных видов онкозаболеваний на ранней стадии, и с 2018 года его можно пройти бесплатно по полису ОМС. Для того, чтобы узнать, насколько сложно пройти эти процедуры, сколько времени и сил нужно потратить на прохождение онкоскрининга, мы решили задать все важные вопросы сразу после диагностики одной из пациенток.

Светлана проходила скрининг по полису компании «СОГАЗ-Мед». Она обратилась к страховому представителю за консультацией. От него же получила маршрутные листы, подробную памятку, узнала дату и время прохождения скрининга в онкологическом диспансере:

На полное обследование ушло не более 2 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полное обследование ушло не более 2 часовФото: Алексей БУЛАТОВ

Почему решили пройти онкоскрининг?

После 40 нужно проходить регулярное обследование. Я сама два раза в год сдаю кровь и прохожу обследования для успокоения и уверенности в состоянии собственного здоровья.

Сложно ли было добраться?

До медцентра на ул. Соболева, 29 я добиралась на машине, на дорогу ушло примерно 20 минут. Порадовала большая парковка возле корпуса. Там же рядом заметила остановку общественного транспорта, там останавливаются 039 и 045 маршруты.

Как найти нужные кабинеты?

Администратор координирует пациентов в соответствии с загруженностью кабинетов и подсказывает, куда лучше идти в первую очередь, также и подсказывает, как построить маршрут, чтобы не пришлось несколько раз возвращаться в один корпус, сдавать верхнюю одежду. В холодное время года это важно.

Много ли приходилось ходить?

Почти все нужные кабинеты расположены в одном здании. В соседний корпус я пошла в самом конце обследования – на томографию.

Фото: группа "СОГАЗ-Мед"

Фото: группа "СОГАЗ-Мед"

Сколько времени заняло обследование?

На полное обследование ушло не более 2 часов: сначала анализы и кардиограмма, потом прием анестезиолога и далее – обход специалистов по маршрутному листу. Порадовало то, что в здании есть буфет, потому что анализы и ЭКГ нужно сдавать на голодный желудок и идти дальше по специалистам без перекуса тяжело.

Страховые медицинские компании сегодня оказывают всестороннюю поддержку застрахованным, чтобы процедуры диагностики стали для них еще проще и доступнее: напоминают о возможности обследования, оказывают информационную поддержку, защищают интересы пациентов. Поэтому, если вы хотите пройти скрининг, но не знаете, с чего начать – обратитесь к своему страховому представителю.

По вопросам организации медицинской помощи застрахованные в СОГАЗ-Мед могут обратиться к страховому представителю по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (Звонок по России бесплатный) или уточнить информацию на сайте www.sogaz-med.ru.

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