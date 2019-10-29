«У вас есть 4,5 часа»: причины и признаки инсульта
Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения из-за внезапного закрытия или разрыва сосуда, из-за чего произошло кровоизлияние.
Заболевание серьезное и, к сожалению, распространенное. Его ежегодно диагностируют у 52 тысяч уральцев. Именно инсульт – одна из основных причин смертности и инвалидности.
- У инсульта тяжелые последствия, потому что эта болезнь связана с повреждением мозга. Нередко люди после инсульта становятся инвалидами, - рассказал главный невролог Свердловской области Андрей Алашеев.
Полезное радио, здоровье, Екатеринбург, 28.10
Главное – вовремя определить, что у человека произошел инсульт и обратиться к медикам. На это с момента обнаружения признаков заболевания у человека есть 4,5 часа.
Главные симптомы:
- перекошенное лицо - появление слабости в руке или ноге
- нарушение речи
Второстепенные симптомы:
- внезапное головокружение - нарушение координации
- внезапная нетипичная головная боль
При инсульте человек не чувствует боли, поэтому не всегда сразу обращается к медикам. При первых признаках нужно сразу же вызвать скорую помощь. Не нужно самому ехать в больницу.
- Бригада скорой помощи, определив, что у пациента произошел инсульт, отвезет его к врачам, которые занимаются этим заболеванием. Это позволяет сэкономить драгоценное время, - говорит Андрей Алашеев.
У инсульта есть несколько основных причин:
- нарушение работы сердца из-за образования в нем тромбов
- схлопывание мелких сосудов
- отложение жира
- группа из 170 косвенных причин
- группа криптогенных инсультов, которые происходят без причины.
Андрей АлашеевФото: Павел Кислицын
Факторы риска:
- факторы, на которые человек повлиять не может: пол, возраст, раса. Чаще болеют мужчины. По возрасту, начиная с 50 лет, каждые 10 лет риск инсульта удваивается. По расе: чаще всего подвержены жители африканского континента, далее – азиаты, далее – европейцы.
- факторы, на которые человек в силах повлиять: образ жизни, поведение, приобретенные заболевания. Не нужно курить, злоупотреблять алкоголем, есть жирную пищу.
Подробнее об инсульте – на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».
ИСТОЧНИК KP.RU