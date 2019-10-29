«У вас есть 4,5 часа»: причины и признаки инсульта

Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения из-за внезапного закрытия или разрыва сосуда, из-за чего произошло кровоизлияние.

Заболевание серьезное и, к сожалению, распространенное. Его ежегодно диагностируют у 52 тысяч уральцев. Именно инсульт – одна из основных причин смертности и инвалидности.

- У инсульта тяжелые последствия, потому что эта болезнь связана с повреждением мозга. Нередко люди после инсульта становятся инвалидами, - рассказал главный невролог Свердловской области Андрей Алашеев.

Полезное радио, здоровье, Екатеринбург, 28.10 00:00 00:00

Главное – вовремя определить, что у человека произошел инсульт и обратиться к медикам. На это с момента обнаружения признаков заболевания у человека есть 4,5 часа.

Главные симптомы:

- перекошенное лицо - появление слабости в руке или ноге

- нарушение речи

Второстепенные симптомы:

- внезапное головокружение - нарушение координации

- внезапная нетипичная головная боль

При инсульте человек не чувствует боли, поэтому не всегда сразу обращается к медикам. При первых признаках нужно сразу же вызвать скорую помощь. Не нужно самому ехать в больницу.

- Бригада скорой помощи, определив, что у пациента произошел инсульт, отвезет его к врачам, которые занимаются этим заболеванием. Это позволяет сэкономить драгоценное время, - говорит Андрей Алашеев.

У инсульта есть несколько основных причин:

- нарушение работы сердца из-за образования в нем тромбов

- схлопывание мелких сосудов

- отложение жира

- группа из 170 косвенных причин

- группа криптогенных инсультов, которые происходят без причины.

Андрей АлашеевФото: Павел Кислицын

Факторы риска:

- факторы, на которые человек повлиять не может: пол, возраст, раса. Чаще болеют мужчины. По возрасту, начиная с 50 лет, каждые 10 лет риск инсульта удваивается. По расе: чаще всего подвержены жители африканского континента, далее – азиаты, далее – европейцы.

- факторы, на которые человек в силах повлиять: образ жизни, поведение, приобретенные заболевания. Не нужно курить, злоупотреблять алкоголем, есть жирную пищу.

Подробнее об инсульте – на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».