В магазине Екатеринбурга на голову ребенка упала потолочная плитка

Сегодня вечером в магазине «Пятерочка» на Рассветной, 7 в Екатеринбурге на голову ребенка упала потолочная плитка подвесного потолка. Девятилетнего мальчика увезли в девятую больницу с сотрясение мозга.

- Сообщение поступило в 19.40 в дежурную часть отдела полиции №2. По данному факту проводится проверка, - подтвердили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Сейчас полиция опрашивает сотрудников магазина. С представителями торговой сети оперативно связаться не удалось.