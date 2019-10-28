2019-10-28T22:01:45+03:00
Общество

В магазине Екатеринбурга на голову ребенка упала потолочная плитка

Мальчика увезли в больницу
Алина СУРИНА
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Фото: google.mapsФото: google.maps
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Сегодня вечером в магазине «Пятерочка» на Рассветной, 7 в Екатеринбурге на голову ребенка упала потолочная плитка подвесного потолка. Девятилетнего мальчика увезли в девятую больницу с сотрясение мозга.

- Сообщение поступило в 19.40 в дежурную часть отдела полиции №2. По данному факту проводится проверка, - подтвердили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Сейчас полиция опрашивает сотрудников магазина. С представителями торговой сети оперативно связаться не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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