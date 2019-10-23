2019-10-28T09:53:57+03:00
Здоровье

Пройти диспансеризацию теперь можно за 35-40 минут

В 2019 году подход к организации и проведению диспансеризации существенно изменился
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Организация рабочих суббот и прохождение диспансеризации без предварительной записи позволили существенно повысить лояльность населенияОрганизация рабочих суббот и прохождение диспансеризации без предварительной записи позволили существенно повысить лояльность населенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 45 тысяч заболеваний выявлено у жителей Свердловской области с начала года, благодаря мероприятиям программы диспансеризации. Более двухсот из них – выявленный на ранней стадии рак: такие данные озвучила в ходе Координационного совета по защите прав застрахованных граждан при ТФОМС Свердловской области представитель Свердловского областного центра медицинской профилактики Анжелика Пономарева

- Диспансеризация уже выполнена на 60% от годового плана, - отметила Анжелика Пономарева, - при этом в разных округах и даже – разных больницах - этот показатель отличается существенно. Если, к примеру, городская больница Нижнего Тагила, Артинская и Пышминская ЦРБ, уже почти полностью выполнили годовой план, исполнение городской больницы Нижней Туры составляет лишь 20%.

С этого года в России подход к организации и проведению диспансеризации существенно изменился: теперь она состоит из двух этапов: непосредственно диспансерных мероприятий (перечня исследований и консультаций в зависимости от пола и возраста) и так называемого онкоскрининга, призванного выявить на раннем этапе наиболее частые локализации рака. До 40 лет «расширенная» диспансеризация положена гражданам 1 раз в три года, начиная с 40 лет – ежегодно. Все исследования оплачиваются за счет средств системы обязательного медицинского страхования

- Сегодня в регионе созданы все финансовые условия для того, чтобы медицинские организации развивали профилактическое направление и выполняли все мероприятия, предусмотренные стандартом диспансеризации, - отметила председатель Координационного совета, первый заместитель директора ТФОМС Свердловской области Наталья Титкова. При этом наш анализ показывает, что ряд больниц не выполняет принципиально важные для ранней диагностики рака исследования, - такие, как маммография или анализ кала на скрытую кровь. Это связано либо с отсутствием оборудования, либо с его поломкой. Такие дефекты не позволяют нам оплатить больнице законченный случай диспансеризации, но самое главное – фактически сводят на нет эффективность онкоскрининга.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются пациенты – режим работы поликлиник. В соответствии с Приказом федерального Минздрава, большая часть из них должна работать в вечернее время и субботу, чтобы привлечь к диспансеризации молодое население. На практике так выходит не всегда – и это становится серьезной проблемой, в том числе, для страховых представителей, которые не могут корректно распределить потоки своих застрахованных и увеличить охват профилактическими мероприятиями

- Организация рабочих суббот, прохождение диспансеризации без предварительной записи позволили нам существенно повысить лояльность населения к профмероприятиям, - отметила заместитель главного врача ЦГБ №20 г. Екатеринбурга Наталья Пономаренко: вместе с коллегами ей удалось добиться самого высокого в уральской столице показателя выполнения диспансеризации, - а благодаря удобной навигации, видеонаблюдению, кадровой и технической укомплектованности, основные консультации и исследования так называемого первого этапа диспансеризации наши пациенты проходят за 35-40 минут.

Сокращение сроков прохождения диспансеризации при сохранении ее качества – одна из важных задач, стоящих перед медицинскими организациями и страховыми компаниями, работающими в системе ОМС: это позволяет не потерять гражданина из вида, поставить ему корректный диагноз и при необходимости взять на диспансерный учет. Однако, уже сейчас минимальный стандарт (для граждан молодого возраста без хронических заболеваний) выполняется больницами за 1-2 визита. Важно отметить, что такая профилактическая работа не только полезна для здоровья населения, но и экономически выгодна больницам: за профмероприятия они получают из системы ОМС Свердловской области дополнительные к подушевому финансированию средства, а их сумма по итогам года может превысить 3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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