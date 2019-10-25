Экспертиза показала, что анализы виновника смертельного ДТП на Малышева принадлежат другому человеку

Стали известны результаты экспертизы ДНК, взятой после смертельного ДТП на Малышева у предполагаемого виновника аварии Владимира Васильева.

Как пишет «Новый День», со ссылкой на информированный источник, экспертиза ДНК подтвердила, что в лабораторию ушли анализы мочи другого человека, а не Владимира Васильева. Видимо, из-за этого Васильев отказался сдавать на анализы срезы ногтей и волос.

То, что анализы Васильева могли принадлежать другому человеку, косвенно подтверждается словами следователя СКР по особо важным делам Алексея Кондина. Во время суда, когда лихач обжаловал свое продление ареста, Кондин как раз сделал такое предположение.

Представитель СКР ходатайствовал о том, чтобы эксперты провели молекулярно-генетическую экспертизу. Также силовик заявил, что если экспертиза покажет, что анализы принадлежат не Васильеву, то у следствия появятся вопросы и к должностным лицам, которые первоначально брали анализы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723957" frameborder="0"></iframe> Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

В разговоре с корреспондентом «КП» информацию, опубликованную в СМИ, Кондин не подтвердил, но и не опровергнул.

- Сейчас ничего не могу вам сказать. Думаю, что пока комментировать преждевременно, - заявил следователь.

В аварии погибли два человека. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Адвокат одного из погибших в жуткой аварии сообщил "КП", что их сторона ознакомится с анализами ДНК Васильева лишь во вторник.

Напомним, жуткая авария произошла на Малышева в начале августа. Автомобиль KIА на бешеной скорости протаранил машину такси. В последней находились 25-летний таксист и его 26-летний пассажир. Оба погибли на месте. Виновника аварии 23-летнего Владимира Васильева увезли в больницу. Он был живой, но в состоянии шока. Очевидцы уверяли, что он несся по центральной улице со скоростью 200 км/час. Тогда же появились предположения о том, что он мог быть под наркотиками.

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