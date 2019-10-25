2019-10-25T10:13:25+03:00
Звезды

«Лунная призма, дай мне силу»: Полина Гагарина отменила концерт в Екатеринбурге из-за болезни

Артистка извинилась перед уральскими поклонниками
Юлия СТАЛИНА
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Фото: instagramФото: instagram
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Концерт Полины Гагариной в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва. Певица должна была выступать сегодня, 25 октября, на площадке Конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Однако организаторы сообщили, что все отменяется из-за болезни артистки.

- Однако, в связи с самочувствием артистки, оно отложено на новую дату - 6 декабря, - говорят организаторы.

Полина Гагарина извинилась перед уральскими поклонниками. В пятницу артистка пожаловалась в своем профиле Instagram о плохом самочувствии. Артистка выложила фото без макияжа

- Не припомню, чтобы я болела с такой периодичностью... Пытаюсь собрать чемодан в Екатеринбург... «Лунная призма, дай мне силу», - сказала Гагарина.

Также организаторы заявили, что все купленные билеты будут действительны на новую дату. При этом зрители, которые все-таки захотят сдать билеты могут связаться с организаторами и вернуть деньги. Для этого нужно позвонить по телефону указанному на билете.

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Полина Гагарина извинилась перед фанатами из-за отмены концерта в Екатеринбурге
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- Если билет куплен на сайте Екатеринбург-Экспо, нужно отправить адрес электронной почты, с которой делался заказ и телефон, который указывался в заказе, на почту hello@ekb-expo.ru, - добавили в службе поддержки.

Напомним, Полина Гагарина ездит по стране со своей новой шоу программой «Обезоружена». Сейчас певица на пике популярности, в 2015 году она заняла второе место на международном конкурсе «Евровидение», а в 2019 она покорила китайский аналог шоу «Голос».

ИСТОЧНИК KP.RU

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