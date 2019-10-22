2019-10-25T09:52:41+03:00
Здоровье

Страховые компании защищают интересы пациентов 24/7

«Институт страховых представителей» работает в России с 2016 года
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Чтобы решить любой вопрос, связанный с получением медицинских услуг, гражданин может позвонить в страховую компаниюЧтобы решить любой вопрос, связанный с получением медицинских услуг, гражданин может позвонить в страховую компаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Любые спорные вопросы, возникающие между пациентом и медицинской организацией, регулируются с помощью страховых компаний. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций, которые общаются с застрахованными и консультируют их по любым вопросам, связанным с получением медицинской помощи по полису ОМС. В зависимости от сложности решаемых задач, каждый страховой представитель относится к I, II или III уровню.

Cтраховые представители I уровня – работники контакт-центров, отвечающие на устные обращения граждан, на типовые вопросы справочного характера (о порядке получения полиса ОМС, о режиме работы медицинских организаций, о наличии прав застрахованных на выбор медицинской организации и врача, о возможности получения различных видов медицинской помощи в рамках территориальных программ ОМС). Кроме того, страховые представители I уровня принимают участие в социологических опросах о качестве оказываемой населению медицинской помощи

Cтраховые представители II уровня обеспечивают информационное сопровождение застрахованных в стационарах и поликлиниках, в том числе при диспансеризации и других профилактических мероприятиях. Также они защищают права пациентов в сфере ОМС и помогают разрешать возникающие вопросы и жалобы.

Cтраховые представители III уровня - это квалифицированные эксперты, врачи по образованию, которые работают по письменным обращениям граждан, когда требуется проведение экспертизы качества медицинской помощи. Задача экспертов - определить, не были ли нарушены права пациента при получении медицинской помощи. Еще одна важная задача страхового представителя III уровня – оценивать своевременность проведения диспансеризации и профилактических мероприятий, контролировать объем и своевременность выполнения рекомендаций врачей по результатам диспансеризации, поддерживать приверженность пациентов к назначенному лечению.

Чтобы познакомиться со своим страховым представителем и решить любой вопрос, связанный с получением медицинских услуг, гражданин может позвонить в страховую компанию, выдавшую ему полис обязательного медицинского страхования. Многие страховые компании сегодня имеют круглосуточные контакт-центры и помогают застрахованным без преувеличения – в режиме 24/7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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