На Урале лесовоз повредил газовую трубу: город и три поселка остались без газа

В Североуральске случилось ДТП, которое обесточило целый город и три поселка. Вечером, 27 октября, лесовоз врезался в газопровод и повредил его. На месте работали спасатели.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в результате столкновения была повреждена труба диаметром 426 мм. Из-за этого без газа остались 27 тысяч 43 человека – это жители города Североуральск, а также поселков Черёмухово, Калья и 3-й Северный.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы взрыва нет. Производится подготовка к ремонтным работам. На месте происшествия работают специалисты газовой службы и оперативная группа МЧС, - говорят в ведомстве.

По данным МЧС, в администрации Североуральска организовали экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по скорейшему восстановлению газоснабжения и переводу котельных на резервное топливо.

- Ориентировочный срок восстановления газоснабжения 12:00 по местному времени 28 октября, - пояснили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сейчас на месте повреждения работают специалисты газовой службы и спасатели. Всего в ликвидации последствии ДТП участвуют 21 человек, а также шесть машин спецтехники.