«Нервы тут, конечно, ни к черту»: свердловчанка сразила жюри на шоу «Голос» хитом Queen и ушла в команду к Шнурову

Накануне вышел очередной выпуск восьмого сезона шоу «Голос», в котором приняла участие наша землячка Ирина Чувакова. Девушка родом из Качканара, но сейчас проживет в Подмосковье и является солисткой группы MankaGroove. Она призналась, что не только поет, но и сочиняет собственные песни.

Во время своего выступления девушка решила исполнить альтернативную версию знаменитого хита рок-группы Queen «We will rock you». И это произвело такое впечатление на жюри, что почти все повернулись к ней уже с первых секунд – Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. Спустя еще пару секунд посмотреть на девушку решил четвертый наставник – Валерий Сюткин.

Полина Гагарина очень расстроилась, что девушка не пошла в ее команду. Фото: voice1tv в Instagram

- Я повернулся к вам последний, как бы намекая, что это наиболее правильная и длинная дорога, - объяснил музыкант. – Я все взвесил – я уже был уверен, что повернусь. Просто для того, чтобы насладиться планами своими в вашем направлении, которые соединил бы с вашим талантом, не повернулся сразу.

И после этого между членами жюри начались «торги» за голос уралочки.

Фото: chuvakova_singer в Instagram

- Я бы наконец-то хотел подключиться к торгам, - посмеялся Меладзе. – Я одну историю расскажу небольшую. У меня есть опыт работы вот с такими голосовыми певицами. Однажды я встретил девушку, которая пела примерно так же хорошо, как вы. И стал ее продюссировать. А теперь она в красном платье сидит здесь [речь идет о Полине Гагариной – Прим. ред.].- Я у себя в голове уже продумала всю программу до финала, - добавила Гагарина.

Ирина родом из Качканара, но сейчас живет в Подмосковье и выступает с собственной группой. Фото: chuvakova_singer в Instagram

И вот, наконец, дали слово «питерскому взгляду» - фронтмену группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Он отметил, что не стал бы расхваливать себя, чтобы «заманить» в команду Ирину.

- Я даже не знаю, что сказать. Мне очень нравилось. Очень круто. Мы совпадаем темпераментами, поэтому выбор очевиден, - подытожил Шнуров.

После недолгих размышлений уралочка все же выбрала его и поблагодарила остальных членов жюри. И тем самым очень расстроила Полину Гагарину, которая, кстати, должна была прилететь в столицу Урала с концертом. Но его пришлось перенести из-за простуды певицы.

Фото: chuvakova_singer в Instagram

- Я выбрала его, потому что у нас с ним одинаковая энергетика. Мы смотрим примерно в одну сторону, - призналась Ирина. – Он очень активный, я тоже очень активная. Мы подходим друг другу идеально. Извини, муж. Ты же знал, куда меня отправляешь!

Девушка добавила, что во время своего выступления не исполнила и половины того, что должна была. Слишком сильно переживала.

- Нервы! Нервы тут, конечно, ни к черту. Надо будет их восстанавливать, - посмеялась Ирина. – Я просто всегда хочу большего. Мы просто девочки, мы такие, это нам свойственно.

Под конец девушка отметила, что исполнила свою мечту – спела песню своего кумира, Фредди Меркьюри на большой сцене.

- Это было самое волнительное выступление в моей жизни! Спасибо всем за поздравления, мой телефон телефон просто завис от количества звонков и сообщений!Под конец девушка отметила, что исполнила свою мечту – спела песню своего кумира, Фредди Меркьюри на большой сцене.