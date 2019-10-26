2019-10-26T11:08:00+03:00
Общество

«Нервы тут, конечно, ни к черту»: свердловчанка сразила жюри на шоу «Голос» хитом Queen и ушла в команду к Шнурову

Девушка исполнила свою мечту – спела песню кумира на большой сцене
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уралочка Ирина Чувакова порвала всех на шоу "Голос" и ушла в команду к Сергею Шнурову. Фото: скриншот с видеоУралочка Ирина Чувакова порвала всех на шоу "Голос" и ушла в команду к Сергею Шнурову. Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Накануне вышел очередной выпуск восьмого сезона шоу «Голос», в котором приняла участие наша землячка Ирина Чувакова. Девушка родом из Качканара, но сейчас проживет в Подмосковье и является солисткой группы MankaGroove. Она призналась, что не только поет, но и сочиняет собственные песни.

Во время своего выступления девушка решила исполнить альтернативную версию знаменитого хита рок-группы Queen «We will rock you». И это произвело такое впечатление на жюри, что почти все повернулись к ней уже с первых секунд – Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. Спустя еще пару секунд посмотреть на девушку решил четвертый наставник – Валерий Сюткин.

Полина Гагарина очень расстроилась, что девушка не пошла в ее команду. Фото: voice1tv в Instagram

Полина Гагарина очень расстроилась, что девушка не пошла в ее команду. Фото: voice1tv в Instagram

- Я повернулся к вам последний, как бы намекая, что это наиболее правильная и длинная дорога, - объяснил музыкант. – Я все взвесил – я уже был уверен, что повернусь. Просто для того, чтобы насладиться планами своими в вашем направлении, которые соединил бы с вашим талантом, не повернулся сразу.

И после этого между членами жюри начались «торги» за голос уралочки.

Фото: chuvakova_singer в Instagram

Фото: chuvakova_singer в Instagram

- Я бы наконец-то хотел подключиться к торгам, - посмеялся Меладзе. – Я одну историю расскажу небольшую. У меня есть опыт работы вот с такими голосовыми певицами. Однажды я встретил девушку, которая пела примерно так же хорошо, как вы. И стал ее продюссировать. А теперь она в красном платье сидит здесь [речь идет о Полине Гагариной – Прим. ред.].- Я у себя в голове уже продумала всю программу до финала, - добавила Гагарина.

Ирина родом из Качканара, но сейчас живет в Подмосковье и выступает с собственной группой. Фото: chuvakova_singer в Instagram

Ирина родом из Качканара, но сейчас живет в Подмосковье и выступает с собственной группой. Фото: chuvakova_singer в Instagram

И вот, наконец, дали слово «питерскому взгляду» - фронтмену группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Он отметил, что не стал бы расхваливать себя, чтобы «заманить» в команду Ирину.

- Я даже не знаю, что сказать. Мне очень нравилось. Очень круто. Мы совпадаем темпераментами, поэтому выбор очевиден, - подытожил Шнуров.

После недолгих размышлений уралочка все же выбрала его и поблагодарила остальных членов жюри. И тем самым очень расстроила Полину Гагарину, которая, кстати, должна была прилететь в столицу Урала с концертом. Но его пришлось перенести из-за простуды певицы.

Фото: chuvakova_singer в Instagram

Фото: chuvakova_singer в Instagram

- Я выбрала его, потому что у нас с ним одинаковая энергетика. Мы смотрим примерно в одну сторону, - призналась Ирина. – Он очень активный, я тоже очень активная. Мы подходим друг другу идеально. Извини, муж. Ты же знал, куда меня отправляешь!

Девушка добавила, что во время своего выступления не исполнила и половины того, что должна была. Слишком сильно переживала.

- Нервы! Нервы тут, конечно, ни к черту. Надо будет их восстанавливать, - посмеялась Ирина. – Я просто всегда хочу большего. Мы просто девочки, мы такие, это нам свойственно.

Под конец девушка отметила, что исполнила свою мечту – спела песню своего кумира, Фредди Меркьюри на большой сцене.

- Это было самое волнительное выступление в моей жизни! Спасибо всем за поздравления, мой телефон телефон просто завис от количества звонков и сообщений!Под конец девушка отметила, что исполнила свою мечту – спела песню своего кумира, Фредди Меркьюри на большой сцене.

Уралочка порвала всех на шоу "Голос".Видео: Голос / The Voice Russia

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть идет в другую школу!»: 8-летнему сыну педофила объявили бойкот родители его одноклассников
Конфликт, который разгорелся в одной из тогучинских школ, не могут потушить ни психологи, ни чиновники. Журналисты КП-Новосибирск выслушали враждующих между собой взрослых
Новости 24
В Екатеринбурге сносят школу, которая несколько раз горела
Спасатели продлили штормовое предупреждение до понедельника
На Урале будут судить работника шиномонтажки, который обокрал станцию сотовой связи
«Настоящие четвероногие звездочки»: уральские киношники на берегу Невы сняли короткометражку про собак
Свердловская полиция формирует новый Общественный совет
«Урал» и «Рубин» сыграли вничью
Потушили за пару минут: на трассе под Нижним Тагилом вспыхнул грузовик
В Екатеринбурге за 36 миллионов продают белоснежный пентхаус с видом на улицу Вайнера
«Всем пострадавшим полагается компенсация»: абонентам уральского «Мотива» вернули связь
В Роспотребнадзоре Свердловской области предупредили о телефонных мошенниках
Гости обыграли всухую: «Автомобилист» проиграл «Металлургу» и выпал из зоны плей-офф
Молодая мама, которую на Урале расстрелял родной дядя, скончалась в больнице
В Екатеринбурге ищут новых хозяев полицейским собакам-пенсионерам
В Екатеринбурге снесут больше 100 незаконных киосков
На Урале стартовал проект для родителей, который поддержала Тутта Ларсен и Сергей Карякин
ВТБ стал эксклюзивным партнером Honda в России
«Не думаю, что всё это было впустую»: Николай Коляда рассказал, что обсуждали на заседании Совета по культуре в Москве
«Никогда такого не было и вот опять»: в Екатеринбурге пропала связь у абонентов «Мотив»
На Урале из-за вырубки кедров возбудили уголовное дело