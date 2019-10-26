«Нервы тут, конечно, ни к черту»: свердловчанка сразила жюри на шоу «Голос» хитом Queen и ушла в команду к Шнурову
Накануне вышел очередной выпуск восьмого сезона шоу «Голос», в котором приняла участие наша землячка Ирина Чувакова. Девушка родом из Качканара, но сейчас проживет в Подмосковье и является солисткой группы MankaGroove. Она призналась, что не только поет, но и сочиняет собственные песни.
Во время своего выступления девушка решила исполнить альтернативную версию знаменитого хита рок-группы Queen «We will rock you». И это произвело такое впечатление на жюри, что почти все повернулись к ней уже с первых секунд – Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. Спустя еще пару секунд посмотреть на девушку решил четвертый наставник – Валерий Сюткин.
Полина Гагарина очень расстроилась, что девушка не пошла в ее команду. Фото: voice1tv в Instagram
- Я повернулся к вам последний, как бы намекая, что это наиболее правильная и длинная дорога, - объяснил музыкант. – Я все взвесил – я уже был уверен, что повернусь. Просто для того, чтобы насладиться планами своими в вашем направлении, которые соединил бы с вашим талантом, не повернулся сразу.
И после этого между членами жюри начались «торги» за голос уралочки.
Фото: chuvakova_singer в Instagram
- Я бы наконец-то хотел подключиться к торгам, - посмеялся Меладзе. – Я одну историю расскажу небольшую. У меня есть опыт работы вот с такими голосовыми певицами. Однажды я встретил девушку, которая пела примерно так же хорошо, как вы. И стал ее продюссировать. А теперь она в красном платье сидит здесь [речь идет о Полине Гагариной – Прим. ред.].- Я у себя в голове уже продумала всю программу до финала, - добавила Гагарина.
Ирина родом из Качканара, но сейчас живет в Подмосковье и выступает с собственной группой. Фото: chuvakova_singer в Instagram
И вот, наконец, дали слово «питерскому взгляду» - фронтмену группы «Ленинград» Сергею Шнурову. Он отметил, что не стал бы расхваливать себя, чтобы «заманить» в команду Ирину.
- Я даже не знаю, что сказать. Мне очень нравилось. Очень круто. Мы совпадаем темпераментами, поэтому выбор очевиден, - подытожил Шнуров.
После недолгих размышлений уралочка все же выбрала его и поблагодарила остальных членов жюри. И тем самым очень расстроила Полину Гагарину, которая, кстати, должна была прилететь в столицу Урала с концертом. Но его пришлось перенести из-за простуды певицы.
Фото: chuvakova_singer в Instagram
- Я выбрала его, потому что у нас с ним одинаковая энергетика. Мы смотрим примерно в одну сторону, - призналась Ирина. – Он очень активный, я тоже очень активная. Мы подходим друг другу идеально. Извини, муж. Ты же знал, куда меня отправляешь!
Девушка добавила, что во время своего выступления не исполнила и половины того, что должна была. Слишком сильно переживала.
- Нервы! Нервы тут, конечно, ни к черту. Надо будет их восстанавливать, - посмеялась Ирина. – Я просто всегда хочу большего. Мы просто девочки, мы такие, это нам свойственно.
Под конец девушка отметила, что исполнила свою мечту – спела песню своего кумира, Фредди Меркьюри на большой сцене.
- Это было самое волнительное выступление в моей жизни! Спасибо всем за поздравления, мой телефон телефон просто завис от количества звонков и сообщений!Под конец девушка отметила, что исполнила свою мечту – спела песню своего кумира, Фредди Меркьюри на большой сцене.
Уралочка порвала всех на шоу "Голос".Видео: Голос / The Voice Russia
ИСТОЧНИК KP.RU