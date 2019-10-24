Учитель математики из Екатеринбурга, которого обвиняют в избиении школьника, был замечен в рукоприкладстве и раньше

В Екатеринбурге 73-летний учитель математики Григорий Мирзоян «отлупил» собственного ученика. По крайней мере, на этом настаивает мама семиклассника, а также несколько школьников, ставших невольными свидетелями. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

«ЗАЖАЛ И НАЧАЛ ЛУПИТЬ»

Все произошло около недели назад на автобусной остановке «Токарей». Там стояла компания школьников из 74-й школы, расположенной неподалеку.

- Руслан (имя изменено. - Ред.) пошел в магазин за продуктами. Когда вышел, увидел одноклассников, - рассказывает мама мальчика Дилорам. - Руслан подошел к ним. В этот момент его подозвал учитель и, зажав, начал лупить кулаком.

Школьники, которые в этот момент стояли на остановке, версию мамы подтверждают:

- Началось все с того, что на уроке мальчики кидали самолетики. После уроков они продолжили запускать их на улице. Как раз на этой остановке, где ждет автобус Григорий Егорович, - рассказывает одноклассница Руслана. - Один из самолетиков попал в учителя. Он подумал, что мы специально кидаем в него. Хотя на самом деле самолетик просто унесло в него ветром.

В тот момент, когда в учителя прилетел самолетик, Руслан действительно выходил из продуктового. Увидев одноклассников, он решил к ним подойти. Но вместо этого попал под руку своего учителя.

- Он стал ему говорить: «Я свободный человек, мы сейчас не в школе, и я могу тебя ударить». Начал толкать Руслана, а потом несколько раз ударил его в живот, - продолжает одноклассница.

После этого ребенок прибежал домой и рассказал обо всем маме. Она отвела школьника в больницу, а на следующий день написала заявление в полицию. Во время осмотра врачи увидели у парня на животе ушибы.

ШКОЛЬНИК КИНУЛ КАМЕНЬ

Учитель, о котором идет речь, - Григорий Мирзоян. Он преподает уже 23 года и является учителем первой квалификационной категории.

- Сам Григорий Мирзоян рассказывал, что когда шел по улице, то почувствовал, что кто-то кинул ему в голову бумажный самолетик. Учитель обернулся, в этот момент рядом проходил мальчик. Он решил, что это был он, - рассказывает источник «КП» в полиции. - Разозлился и поддал мальцу.

Правда, это была первоначальная версия. Позже преподаватель стал настаивать, что вместо бумажного самолетика ему в голову прилетел булыжник.

В Департаменте образования Екатеринбурга отказались комментировать ситуацию, объяснив, что все случилось за пределами учебного заведения. Директор школы, где учится Руслан и работает преподаватель, на эту тему тоже говорят неохотно.

- Насколько мне известно, преподаватель не признает то, в чем его обвиняют, - уточняет Екатерина Кожевникова, воздержавшись от более развернутого ответа.

Классная преподавательница Руслана также на стороне учителя. Она считает, что дети все придумали.

- Те дети, кто говорит, что Григорий Егорович якобы избил ученика, имеют двойки по математике. Они просто хотят навредить своему учителю, - утверждает педагог.

Другое дело, что Руслан не двоечник. Мальчик учится на пятерки и четверки. В хулиганстве замечен не был. Поэтому его мама уверена - школа попросту защищает учителя, чтобы не подорвать свой авторитет.

В школе Руслан учится на четверки и пятерки, в хулиганстве замечен не был. Фото:vk.com

«ДУШИЛ ШЕСТИКЛАССНИКА ВО ВРЕМЯ УРОКА»

- Авторитет школы важнее, чем мы, иностранцы, - настаивает Дилорам. - А вообще от этого учителя страдает полкласса. Он постоянно толкает детей, дергает их. Это рукоприкладство уже не первый раз.

«Комсомолка» поговорила с родителями других детей. По их словам, в апреле учитель накинулся на шестиклассника и начал его душить прямо во время урока.

- Я захотел пить и открыл бутылку с водой. Вдруг я увидел, что ко мне быстро идет Григорий Егорович. Он отодвинул стул, который находился рядом со мной, взял меня за шею и начал душить. Я вырвался, собрал все свои вещи и просто вышел из класса. Позже я вернулся в класс. Тогда учитель уже был более спокойный, - рассказывает семиклассник Антон (имя изменено. - Ред.).

Родителей у Антона нет, его воспитывает бабушка. Парень не стал ее расстраивать. Зато его одноклассники своим родителям об этом рассказали. Этот случай даже обсуждали на родительском собрании, но потом спустили все на тормозах.

- За четыре года это уже третья школа у этого учителя. Это ведь о чем-то говорит. У него проблемы с дикцией, дети не понимают, что он им говорит, и просят повторить, а он начинает нервничать и ничего не объясняет, - жалуется мама одного из семиклассников.

Сейчас в случившемся разбирается полиция. Во многом результат проверки будет зависеть от результатов судмедэкспертизы. Она покажет, насколько сильные травмы получил Руслан.