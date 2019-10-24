«Мама, что со мной»: на Урале не могут поставить диагноз мальчику, который периодически перестает дышать

Жительница Екатеринбурга несколько лет пытается спасти своего девятилетнего сына от тяжелой болезни. У Льва Томилова сильные эпилептические приступы и последнее время состояние мальчика стало только ухудшаться. Родители бояться, что каждый вздох может стать последним.

ВРАЧИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО С НИМ

Лева родился девять лет назад в семье Томиловых. Он был здоровым мальчиком и никакого опасения не вызывал. Однажды ночью ребенок начал задыхаться – это был первый приступ эпилепсии.

- Это случилось в четыре месяца, тогда мы впервые попали в больницу. Мы месяц лежим, месяц дома и так до года. Приступы были постоянно, - вспоминает мама Льва Ольга.

Но до трех лет Лева активно развивался: самостоятельно держал ложку, держал голову, мог сидеть. Да и приступов было меньше. Томиловы бегали по врачам, все ставили эпилепсию, но не называли причин.

Фото: предоставила Ольга Томилова

Мальчику назначали разные препараты, вначале они помогали, затем – переставали. Но сейчас ситуация усугубилась, новых лекарств хватает только на пару дней, то есть каждые два дня у Льва случаются приступы продолжительностью от тридцати до сорока минут.

– Специалист из Москвы расписал лечение, назначил новые дорогостоящие лекарства и генетический анализ, который поможет выяснить причину этих приступов и подобрать необходимое лечение. Так что есть большой шанс помочь нашему ребёнку. Смотреть ежедневного на все эти приступы очень тяжело. Ты понимаешь, что ничем не можешь помочь ему в данный момент, и от этого становится страшно, - продолжает Ольга.

ЗАМИРАЕТ НА ПЯТЬ МИНУТ

Теперь приступы стали еще сильнее. Иногда Лева, по словам мамы, может перестать дышать на пять минут. Каждый раз мальчик на волоске от смерти, и родители очень боятся за него. В семье Томиловых он единственный ребенок. Но сейчас у них появился шанс выяснить причины заболевания и, возможно, остановить приступы.

- Анализ, который нам необходим, стоит 99 тысяч рублей. Сейчас у нас нет возможности за него заплатить, ведь мы еще покупаем дорогие препараты и лечимся. Но мы очень хотим поскорее выяснить причину этой болезни, - всхлипывает мама мальчика.

Фото: предоставила Ольга Томилова

Если вы хотите помочь Леве собрать деньги на анализ, можете отправить смс на короткий 3443 с текстом «ССП1 пробел СУММА». Также можно пожертвовать любую сумму на сайте благотворительного фонда «Православная служба милосердия», перейдя по ссылке.