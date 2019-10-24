Любят капусту и боятся вспышек: в Екатеринбурге появились кустарниковые кенгуру

В Екатеринбургском зоопарке милое пополнение – кустарниковые кенгуру Хагена. Годовалого самца Пола и трехлетнюю самку Мэгги уже поселили в просторный и теплый вольер в павильоне «Приматы». Новички приехали из московского зоопарка и уже неплохо себя чувствуют. Правда, к уральскому климату эти ребят не привыкли.

- Кенгуру уже освоились, они хорошо кушают и играют. Их любимое лакомство – пекинская капуста. Но пока они немного пугливые и бояться вспышек фотокамер. Поэтому мы просим посетителей убирать вспышку, - рассказывает Екатерина Уварова, начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Кустарниковые кенгуру первые представители своего вида в Екатеринбургском зоопарке. Хагена гораздо мельче всем известного рыжего кенгуру - средняя длина взрослой особи достигает до полуметра, а весят до 6 килограммов. Да и внешне они отличаются, те, что прибыли в Екатеринбург, имеют темную шерсть, которая растет по направлению к голове. Также они имеют маленькие уши и длинный лысый хвост.

- Хвост, так же как и у других кенгуру, исполняет роль руля и опоры для тела, но при этом при прыжках часто «втыкается» кончиком в почву, - добавили в зоопарке.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

В природе этот вид распространен по всей северной Новой Гвинеи. Обитает в тропических равнинных и горных лесах, в зарослях кустарников. Чаще всего активны в сумерки.