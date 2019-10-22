«Скажи спасибо, что осталась жива»: в Екатеринбурге цыгане угрожают девушке после ДТП

28-летняя преподавательница хореографии из Екатеринбурга Ирина Сайко никогда не забудет 17 апреля нынешнего года. В этот день жизнь девушки резко переменилась. Ее сбила машина, за рулем которой находился 17-летний цыган. С тех пор Ирине приходится проходить дорогостоящее лечение, а недавно ей начали поступать угрозы от родственников парня.

«МАШИНА БУКВАЛЬНО ВПЕЧАТАЛА МЕНЯ В СТЕНУ»

Все произошло днем в районе перекрестка Газетной и Патриса Лумумбы. Ирина шла по делам в паспортный стол, но увидела, как ей навстречу несется белая Lada Priora.

- На углу перекрестка я увидела, что на меня боком начинает лететь машина. Возле меня был дом, мне было некуда деться. Я успела сделать только один шаг назад, и он буквально впечатал меня в стену дома, - вспоминает Ирина в разговоре с «Комсомолкой».

Как рассказывает юрист девушки Максим Чернов, сразу после ДТП 17-летний парень, сидевший за рулем легковушки, попытался уехать с места аварии. Но прохожие, ставшие очевидцами ДТП, забрали у того ключи и задержали молодого человека до приезда ГИБДД.

Место, где произошло ДТП. Фото: предоставлено Максимом Винницким

«ХОЖУ НА КОСТЫЛЯХ, А В НОГЕ ВЫКРУТИЛИСЬ БОЛТЫ»

После аварии Ирине пришлось проходить лечение. Сначала она долго лежала в больнице, где в ногу ей поставили аппарат Елизарова. Сейчас девушка ходит на костылях и ей регулярно приходится наблюдаться у врачей. На реабилитацию ушло около 300 тысяч рублей, вспоминает девушка.

- Я хожу на костылях. У меня выкрутились болты в ноге, и в скором времени меня ждет операция, - грустно замечает Ирина о том, что ее ждет.

Как рассказала пострадавшая, виновник перед ней даже не извинился. Более того, девушка даже не знала, как его зовут.

Автомобиль, за рулем которого сидел 17-летний парень, впечатал Ирину в стену. Фото: предоставлено Максимом Винницким

Со стороны виновника аварии никакой материальной помощи не было, вспоминает девушка.

«МЕНЬШЕ ХОДИ ПО БОЛЬНИЦАМ И У ТЕБЯ ВСЕ САМО СРАСТЕТСЯ»

Осенью девушка несколько раз встречалась с его родней. Цыгане приходили к ней в больницу, а позже она виделась с ними, когда уже ходила на костылях.

Последняя встреча состоялась в середине сентября. Родственники просили Ирину отказаться от претензий к водителю «Лады».

- Они настояли на встрече. Сказали: «Давайте уже что-нибудь решим», - вспоминает Ирина. – Говорили: «Судьба у тебя такая, и вообще ты ходи меньше по больницам и у тебя все само срастется, главное как ты себя настроишь».

Во время встречи цыгане предложили девушке 50 тысяч рублей в качестве возмещения вреда ее здоровью.

- Сказали, что больше я все равно не смогу получить через суд. Еще сказали, что у них большие связи и вообще они не последние люди и в Екатеринбурге их многие знают, - рассказывает девушка.

По словам девушки, виновник аварии перед ней даже не извинился. Фото: предоставлено Максимом Винницким

Этих слов Ирина Сайко испугалась и восприняла, как угрозу.

- Были моменты, когда они говорили: «Скажи спасибо, что не насмерть и скажи спасибо, что живая». В таком формате. Как я это должна воспринимать? – недоумевает девушка.

СЛЕДОВАТЕЛИ НЕ ОПРОСИЛИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Как рассказал юрист Ирины Максим Чернов, расследование уголовного делу уже близится к завершению. Чернов надеется, что силовики переквалифицируют часть статьи из-за того, что 17-летний парень пытался сбежать с места аварии.

- Его обвиняют по части первой, но поскольку была попытка скрыться с места ДТП, то это должна быть часть вторая. А это уже совсем другие условия наказания. Есть два свидетеля, которые забирали ключи, но они до сих пор не опрошены, - рассказал юрист.

Он собирается добиваться переквалификации уголовного дела на другую часть. Чернов считает, что так нагло родня парня себя ведет потому, что сейчас виновнику аварии «светит» лишь условный срок.