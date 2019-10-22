«Скажи спасибо, что осталась жива»: в Екатеринбурге цыгане угрожают девушке после ДТП
28-летняя преподавательница хореографии из Екатеринбурга Ирина Сайко никогда не забудет 17 апреля нынешнего года. В этот день жизнь девушки резко переменилась. Ее сбила машина, за рулем которой находился 17-летний цыган. С тех пор Ирине приходится проходить дорогостоящее лечение, а недавно ей начали поступать угрозы от родственников парня.
«МАШИНА БУКВАЛЬНО ВПЕЧАТАЛА МЕНЯ В СТЕНУ»
Все произошло днем в районе перекрестка Газетной и Патриса Лумумбы. Ирина шла по делам в паспортный стол, но увидела, как ей навстречу несется белая Lada Priora.
- На углу перекрестка я увидела, что на меня боком начинает лететь машина. Возле меня был дом, мне было некуда деться. Я успела сделать только один шаг назад, и он буквально впечатал меня в стену дома, - вспоминает Ирина в разговоре с «Комсомолкой».
Как рассказывает юрист девушки Максим Чернов, сразу после ДТП 17-летний парень, сидевший за рулем легковушки, попытался уехать с места аварии. Но прохожие, ставшие очевидцами ДТП, забрали у того ключи и задержали молодого человека до приезда ГИБДД.
Место, где произошло ДТП. Фото: предоставлено Максимом Винницким
«ХОЖУ НА КОСТЫЛЯХ, А В НОГЕ ВЫКРУТИЛИСЬ БОЛТЫ»
После аварии Ирине пришлось проходить лечение. Сначала она долго лежала в больнице, где в ногу ей поставили аппарат Елизарова. Сейчас девушка ходит на костылях и ей регулярно приходится наблюдаться у врачей. На реабилитацию ушло около 300 тысяч рублей, вспоминает девушка.
- Я хожу на костылях. У меня выкрутились болты в ноге, и в скором времени меня ждет операция, - грустно замечает Ирина о том, что ее ждет.
Как рассказала пострадавшая, виновник перед ней даже не извинился. Более того, девушка даже не знала, как его зовут.
Автомобиль, за рулем которого сидел 17-летний парень, впечатал Ирину в стену. Фото: предоставлено Максимом Винницким
Со стороны виновника аварии никакой материальной помощи не было, вспоминает девушка.
«МЕНЬШЕ ХОДИ ПО БОЛЬНИЦАМ И У ТЕБЯ ВСЕ САМО СРАСТЕТСЯ»
Осенью девушка несколько раз встречалась с его родней. Цыгане приходили к ней в больницу, а позже она виделась с ними, когда уже ходила на костылях.
Последняя встреча состоялась в середине сентября. Родственники просили Ирину отказаться от претензий к водителю «Лады».
- Они настояли на встрече. Сказали: «Давайте уже что-нибудь решим», - вспоминает Ирина. – Говорили: «Судьба у тебя такая, и вообще ты ходи меньше по больницам и у тебя все само срастется, главное как ты себя настроишь».
Во время встречи цыгане предложили девушке 50 тысяч рублей в качестве возмещения вреда ее здоровью.
- Сказали, что больше я все равно не смогу получить через суд. Еще сказали, что у них большие связи и вообще они не последние люди и в Екатеринбурге их многие знают, - рассказывает девушка.
По словам девушки, виновник аварии перед ней даже не извинился. Фото: предоставлено Максимом Винницким
Этих слов Ирина Сайко испугалась и восприняла, как угрозу.
- Были моменты, когда они говорили: «Скажи спасибо, что не насмерть и скажи спасибо, что живая». В таком формате. Как я это должна воспринимать? – недоумевает девушка.
СЛЕДОВАТЕЛИ НЕ ОПРОСИЛИ СВИДЕТЕЛЕЙ
Как рассказал юрист Ирины Максим Чернов, расследование уголовного делу уже близится к завершению. Чернов надеется, что силовики переквалифицируют часть статьи из-за того, что 17-летний парень пытался сбежать с места аварии.
- Его обвиняют по части первой, но поскольку была попытка скрыться с места ДТП, то это должна быть часть вторая. А это уже совсем другие условия наказания. Есть два свидетеля, которые забирали ключи, но они до сих пор не опрошены, - рассказал юрист.
Он собирается добиваться переквалификации уголовного дела на другую часть. Чернов считает, что так нагло родня парня себя ведет потому, что сейчас виновнику аварии «светит» лишь условный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU