Год у руля: как мэр Нижнего Тагила готовит город к 300-летию

В пасмурный октябрьский день заезжаем в Нижний Тагил со стороны Свердловского шоссе, потом по улице Красногвардейской через проспект Мира на Ленина – к администрации города. Трафик на дорогах плотный, но едем быстро, ям на трассе нет.

- Дороги хорошие, это вы верно подметили. А представляете, сколько мы еще за шесть лет сделаем! – улыбается глава города Владислав Пинаев. – Все потому что попали в национальный проект «Безопасные и качественные дороги», который поможет городу сделать шаг вперед.

В середине октября - ровно год с момента инаугурации мэра. «Комсомолка» посмотрела, как за это время изменился второй по величине городе Свердловской области и как его готовят к празднованию 300-летия.

Оборудование для детских площадок закупают в ПервоуральскеФото: Алексей БУЛАТОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/739314" frameborder="0"></iframe> Прогулка по Нижнемуц Тагилу с главой Владиславом Пинаевым.Что сделано в городе за сезонАлексей БУЛАТОВ

ДОРОГИ РОВНЫЕ И В ДОМАХ ТЕПЛО

- В этом году отремонтировали 24 дорожных объекта, включая Восточное и Северное шоссе. А также улицы, которые десятилетиями не ремонтировались: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев. Они были полностью разрушены, тихий ужас – яма на яме, - вспоминает Владислав Пинаев. – Сейчас это великолепные дороги. Мы комплексно подходим к ремонту, сразу делаем подъезды во дворы, освещение, а где-то и тротуары, чтобы не заходить на объект два раза. Например, улицу Ломоносова в центре.

Едем на Ломоносова: полностью обновленное дорожное полотно, съезды действительно заведены в каждый двор, новые фонари. Последние устанавливают по программе «Светлый город», а улицы обновляются по национальному проекту.

- Мы не попадали в него, по численности населения не дотягивали. Но тут помог губернатор, мы заявились с тагильской агломерацией и нас взяли в нацпроект. Пошли федеральные деньги. Нам повезло, у нас крепкие местные подрядчики с собственной производственной базой, парком техники. Все работы выполнили качественно и в срок. – Дополнительно правительство выделило 379 миллионов рублей на светофоры, пешеходные переходы, перекрестки.

- Деньги поступили в августе, пока отыграли конкурсы, потом приступили к работе. Не все жители Дзержинского района были довольны – на дворе осень, а у нас дорожные работы в полную силу. Но на перспективу все отлично сделано: зимой можно не беспокоиться – и дорога ровная, и тепло в домах не пропадет, - говорит Владислав Пинаев.Отдельно «досталось» Вагонке. Здесь после банкротства городу передали коммунальные сети Уралвагонзавода. У них был критический уровень износа – больше 90%. В любой момент зимой они могли рвануть. Поэтому глава города принял решение – менять все вместе – сети, дорожное полотно, освещение. На сети губернатор выделил из резервного фонда 50 миллионов на сети.

Дороги в городе будут обновляться по федеральной программе шесть лет. Так, на следующий год запланировали еще 22 объекта на 600 миллионов рублей.

ТАГИЛ ЗЕЛЕНЕЕТ

Во время президентских выборов 2018 года на Урале одновременно выбирали общественные территории, которые приведут в порядок. В Нижнем Тагиле это стало доброй традицией, горожане с удовольствием отдыхают в новых скверах и парках.

- Этим летом восстанавливали сквер «Пионерский». Там был заброшенный пустырь, а теперь воссоздан фонтан 1951 года с лягушками, появились скамьи, спортивная площадка, беседка для игры в шахматы, детские площадки, освещение, - рассказывает глава города. – Летом строители еще на объекте, а детишки уже рядом бегали.

Центр города постепенно преображается. Здесь приятно прогулятьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Также в этом году построили Центр семейного отдыха в ТОС «Пограничный». Причем горожане сами посадили вишневый сад, поставили сцену.

- У них там очень «дружная банда», - смеется мэр. - Летом они там культурно отдыхают: смотрят фильмы, играют. Приятно помогать таким людям, которые не требуют, а сами проявляют инициативу.

Едем на Гальянку, Владислав Пинаев рассказывает о новой школе №100 на 1200 мест, которую открыли к 1 сентября. Рядом - огромное поле – в будущем году здесь расположится огромный сквер. Также в городе будет реконструирован парк Победы и еще несколько точек для отдыха.

- Участки вокруг школы раньше были отыграны по конкурсам. Но рынок жилья просел, и мы забрали землю назад. Здесь Муринские пруды, популярное место для отдыха. Через год рядом появится сквер, самый большой в районе, - делится планами Владислав Пинаев.

Ну и в довесок, в городе активно ремонтируют дворовые территории. От игрового оборудования из Китая отказались – оно оказалось некачественным. Теперь закупают в Первоуральске.

- Мы берем двор на 6-8 домов и капитально его преображаем – газоны, детские площадки, парковки, - уточняет мэр.

Привлекательность района сильно возросла с появлением обновленной школы

В ТАГИЛЕ ЛУЧШАЯ ШКОЛА ОБЛАСТИ

Вместе идем в школу №100. В ней очень просторно. Есть пять спортзалов, включая зал для ребятишек с ограниченными возможностями, актовый зал на 400 мест, телестудия и редакция, где ученики осваивают ремесло журналиста, по-современному оборудованные кабинеты химии и физики, огромная библиотека, включая базу электронных книг. Есть здесь и два лифта, сделанных в Челябинске – уникальное явление для школы.

- Мы же не строили школы с начала 1990-х годов, ремонт был, а строек не было. И сейчас эта школа – первая за долгие годы в Нижнем Тагиле, и лучшая – в области, - с гордостью говорит глава города.

Спорить с этим сложно, везде - современное оборудование. Актовый зал – смотрится как театральное помещение.

Актовый зал в школе похож на театральныйФото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас с начала года Театр кукол две постановки показал, Филармония дала шесть концертов, работает свой театральный кружок, - говорит директор школы №100 Дмитрий Язовских. – Да и коллектив быстро собрали. Практически все вакансии закрыты: работают местные преподаватели, три специалиста приехали из Екатеринбурга, есть педагоги из Кушвы, Кировграда и даже Набережных челнов. Открыта одна вакансия – педагога-организатора. Есть несколько претендентов, сейчас выбираем.

Глава города рассказал о том, как удалось создать лучшую в регионе школуФото: Алексей БУЛАТОВ

САДИКИ ЕСТЬ, ЯСЛЕЙ НЕТ

В городе одновременно строятся и несколько детских садов. Один из них на 170 мест возводят по соседству со школой №100 на Гальянке, его сдадут в 2020 году. Когда здание уже возвели до третьего этажа, Москва заявила, что в здании нужен лифт, а это – еще 90 миллионов рублей и переделка проекта.

- Когда проект только на бумаге проще, его можно переделать, а когда уже здание построено – тут все намного сложнее, - вздыхает мэр. – Представьте, как затормозился проект из-за перепроектирования. Вообще я должен был в июне заморозить эту стройку. Денег нет. Губернатор написал три письма в федеральный Минстрой, но это не помогло. Если бы подрядчик подал на меня в суд – легко бы все отсудил.

Но все-таки глава города и подрядчик договорились и продолжают работать на том самом «честном слове». Проблем с местами в детсадах для детей от 3 до 7 лет в Нижнем Тагиле нет, а вот в яслях есть.

Этот детсад на Гальянке откроют в следующем годуФото: Алексей БУЛАТОВ

Группы для самых маленьких могут располагаться только на первых этажах. Поэтому, когда открывается новый садик, в него переводят более старших детишек из других дошкольных учреждений. А в освободившихся помещениях открывают ясельные группы.

- Таким образом, мы «убиваем» сразу несколько зайцев. Чтобы закрыть этот вопрос городу нужно кроме этого еще четыре детсада. И мы не отступимся, пока не решим проблему, - говорит мэр.

Рядом в микрорайоне Запрудный возводится еще один детский садик с яслями, чуть меньше на 90 мест. Планируется, что Тагил в этом году отыграет конкурс на еще один детский сад. Готовый проект есть, а средства достались от отстающих муниципалитетов области, кто освоить программу не смог.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

- В 2019 году у Нижнего Тагила – рекордный бюджет: приближающийся к 15-ти миллиардам рублей, поэтому и сделать удалось больше, чем обычно.

- Мы с депутатами сразу исключили необоснованные доходы на 700 миллионов, таким образом, приблизив цифру к реальной, - говорит Пинаев. - Погасили часть долга, полностью рассчитались с малым и средним бизнесом по 2016-18 годам.

Исторические кварталы реконструируют комплексноФото: Алексей БУЛАТОВ

- Город выполняет все взятые на себя обязательства по федеральным программам. Это позволяет получить дополнительные средства, которые переданы от муниципалитетов, которые не успели их освоить. Эти деньги идут на ремонт дорог, строительство детских садов и обустройство общественных территорий.

- В 2020 году готовится реконструкция музейного комплекса «Горнозаводской Урал». Это масштабный проект к 300-летию города. В этом году в его границах обустроили сквер скульптур советского периода.