Из буквы в «цифру»: как банк «Открытие» помогает цифровой трансформации бизнеса

Цифровая эволюция: возможности и барьеры

Скоро привычный документооборот уйдет в прошлое. На смену кипам бумаг придут смартфоны и Интернет, а общение банкиров и бизнесменов из кабинетов и банковских отделений переместится в мессенджеры.

О том, как будет происходить эта цифровая эволюция, говорили в Екатеринбурге на деловом форуме для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса», организованном банком «Открытие» совместно с региональным Министерством инвестиций и развития, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, а также «ОПОРОЙ РОССИИ».

– Интернет-мессенджеры, когда они только появились, убили рынок СМС у крупных предприятий, – говорит Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие». – И вот такими форумами мы хотим показать: «Не упустите возможность, когда сложившиеся игроки теряют свои позиции на рынке». Современный мир предоставляет много таких возможностей. И чтобы предприниматель видел их, мы и создаем эту среду.

Фото: предоставлены пресс-служба Банка

Представители банка «Открытие» озвучили на форуме результаты своего исследования «Индекс цифровизации бизнеса», который позволяет понять, как предприниматели используют возможности цифровой экономики, с какими проблемами сталкиваются на пути внедрения современных технологий.

– Мы сделали этот индекс для того, чтобы замерить и проверить фактическую «погоду» в цифровом мире, чтобы понимать, как малый бизнес адаптирует цифровые подходы у себя в своей ежедневной текущей деятельности, – объясняет Надия Черкасова. – Если брать верхний слой предпринимателей, то есть «сливки», они уже используют дистанционные каналы обмена и хранения информации. Это в том числе и облачные технологии, которыми мы с вами, как физические лица, привыкли пользоваться.

Но все же полностью переход на «цифру» пока не происходит. И причиной тому своеобразный барьер, который стоит перед предпринимателями. Пока не все из них заинтересованы в переходе на новый формат. При этом все понимают, что цифровизация и удобнее, и быстрее, если говорить об управлении бизнес-процессами. Также в этом заинтересованы и сами банки.

– Мы, как банк, целенаправленно в сторону тех клиентов в малом и среднем бизнесе, которые создают свои дистанционные бизнес-модели, развивают бизнес в Интернете, – поясняет Надия Черкасова. – У нас сейчас 200 тысяч клиентов малого бизнеса и еще 182 тысячи клиентов в банке «Точка», поскольку он входит в периметр группы банка «Открытие». Всего – 382 тысячи. И в рамках нашей стратегии мы стремимся войти в топ-3 банков по обслуживанию и кредитованию клиентов малого бизнеса.

Фото: предоставлены пресс-служба Банка

Цифровизация - инструмент борьбы с конкурентами

Цифровизация уже перестала быть просто чем-то «модным», отмечают специалисты. Теперь это еще и конкретный инструмент борьбы с конкурентами. Ориентироваться в этом плане сейчас лучше всего на смартфоны, которые позволяют не только эффективно взаимодействовать с молодыми предпринимателями, но и организовать быстрое обслуживание клиентов. 70% кредитов, которые одобрены малому бизнесу в банке «Открытие», уже были выданы в один клик через интернет-банк, отмечают эксперты.

– Сейчас 32% предпринимателей не используют интернет-банк на компьютере, а пользуются мобильными приложениями и проводят через них платежи, – поясняет Надия Черкасова. – Поэтому в этом году мы внедрили самое современное мобильное приложение для бизнеса на рынке – в январе у нас был опубликован мобильный банк в App Store. Также в прошлом году мы внедрили «кредитный конвейер», чтобы кредитование перестало быть редким явлением в жизни предпринимателей. С начала запуска программы мы профинансировали бизнес уже на 140 миллиардов рублей. Это наш вклад в экономику страны, в конкуренцию между банками по развитию кредитных продуктов.

Предприниматели готовы учиться

Ситуация развивается стремительно. В том числе и в Свердловской области активно используются цифровые технологии при взаимодействии с предпринимателями.

– С 2018 года мы внедряем цифровизацию именно в части работы с предпринимателями, – говорит Виктория Казакова, министр инвестиций и развития Свердловской области. – В современном мире все хотят получать услугу очень быстро. Никто не хочет стоять в очереди. Те сервисы, которые есть сейчас, во-первых, позволили нам сократить в два раза количество документов, которые запрашиваются у предпринимателей. Во-вторых, мы сократили количество дней на рассмотрение заявки, которая подается на получение финансовой поддержки.

Активно на региональном уровне идет и обучение предпринимателей обращению с новыми технологиями в бизнесе.

– В 2018 году по цифровым сервисам, по ведению бизнеса в Интернете у нас появились новые образовательные программы, – рассказывает Виктория Казакова. – Если в прошлом году 500 человек прошли обучение по этим специализированным программам, то сегодня уже 1500 и до конца года количество увеличится до 2000.

Кстати, обучение это проводится не только в Екатеринбурге, но и в 44 муниципалитетах, где при поддержке областного фонда поддержки предпринимательства были созданы местные отделения. Это лишний раз доказывает, что цифровизация бизнеса – не признак больших столичных городов, а повсеместное явление, к которому надо быть готовым уже сейчас.