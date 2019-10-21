2019-10-21T08:58:20+03:00
Общество

АО «Екатеринбургэнергосбыт» расширяет перечень дистанционных способов передачи показаний счетчиков

Потребителям рекомендуется ежемесячно передавать показания в период с 18-го по 25-е число каждого месяца любым удобным способом
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Передать показания по телефону можно с помощью голосового робота, не дожидаясь ответа оператораПередать показания по телефону можно с помощью голосового робота, не дожидаясь ответа оператора
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АО «ЕЭнС» запустил новый способ передачи показаний приборов учета. Теперь можно позвонить по телефону +7(343)311-53-00 и в автоматическом режиме передать показания, назвав лишь десятизначный номер лицевого счета. Для оптимизации процесса приема данных подключен автоответчик, пользователю необходимо следовать голосовым инструкциям – нажать соответствующие цифры на клавиатуре телефона и озвучить показания голосовым сообщением. Показания электросчетчика необходимо произносить отчетливо и по одной цифре. Воспользоваться данной услугой можно в любое время суток и в любой день недели.

АО «Екатеринбургэнергосбыт» рекомендует потребителям ежемесячно и своевременно (в период с 18-го по 25-е число каждого месяца) передавать показания индивидуальных приборов учета, определив для себя наиболее подходящий способ:

1. Без регистрации в Личном интернет-кабинете на сайте компании

На главной странице официального сайта АО «Екатеринбургэнергосбыт» в разделе «Общая информация для абонентов», во вкладке «передача показаний», либо на главной странице при оплате банковской картой.

2. Через Личный интернет-кабинет на сайте компании

Необходимо войти в личный интернет-кабинет, во вкладке «Передать показания и оплатить» ввести текущие показания.

3. По телефону горячей линии 8-800-700-41-12 (круглосуточно)

Клиенты компании могут позвонить в контакт-центр по многоканальному номеру 8-800-700-41-12 и сообщить показания оператору. Звонок бесплатный.

4. По телефону (343) 311-53-00 (круглосуточно)

Позвонив по указанному номеру телефона можно оставить показания индивидуальных приборов учета на интерактивном автоответчике, сообщив лишь номер лицевого счета.

5. В пунктах приема платежей ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» (ФРИСБИ)

6. При оплате через сервисы банков и операторов по приему платежей, а также на портале государственных услуг.

7. Очно в Центрах обслуживания клиентов АО «ЕЭнС», расположенных по адресам:

- г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 48 (Ленинский, Чкаловский районы);

- г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210 (Октябрьский район);

- г. Екатеринбург, ул. Уральская, 3 (Железнодорожный, Кировский районы);

- г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 104 (Орджоникидзевский район),

- г. Екатеринбург, ул. Крауля, 44 (Верх-Исетский район).

Стоит обратить внимание, что в случае отсутствия передачи показаний в течение трех расчетных периодов подряд размер платы за услугу электроснабжения рассчитывается исходя из среднемесячного объема потребления электрической энергии. Начиная с четвертого месяца, при отсутствии показаний, плата за услугу электроснабжения будет рассчитываться исходя из нормативов потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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