2019-10-21T07:01:03+03:00
Общество

«Кто-то хотел уморить»: в Шарташском лесопарке неизвестные цепями приковали к дереву щенка

Малыш оказался очень дружелюбным и любвеобильным
Мария Трапезникова
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пес несколько дней просидел прикованный к дереву, на морозе. Фото: Артур Зиганшинпес несколько дней просидел прикованный к дереву, на морозе. Фото: Артур Зиганшин
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Накануне в Шарташском лесопарке спасли замерзшего пса, которого кто-то цепями приковал к дереву. Его заметил один из посетителей парка – Антон Стуликов. По его словам пес похож на смесь лайки и эдельтерьера. И все время, пока сидел на цепи, лаял на проезжающих мимо велосипедистов.

- Увидев людей, дико обрадовался! Дали мы ему хлеба и сыра. Сожрал в один глоток. Лез обниматься, - рассказывает Антон Стуликов в Facebook. – Поглядел – пальцами не отцепить. Пес откровенно дворовый, но не злой. Наоборот – очень позитивный. Видно, что им не занимались – команд не знает. И очень молодой.

Пес оказался совсем еще щенком, но очень позитивным и любвеобильным. Фото: Антон Стуликов

Пес оказался совсем еще щенком, но очень позитивным и любвеобильным. Фото: Антон Стуликов

Стуликов сразу связался с директором лесопарка, Артуром Зиганшиным, который в тот момент был в отъезде. Но уже через время на место «с инструментом и едой» прибыл инспектор парка, Артур Хвостов.

- Звонит Антон, так, мол, и так, собаку бросили, цепью приковали к дереву в лесу на Шарташе, помирает пес, похоже, уже несколько дней сидит тут, - вспоминает Зиганшин у себя в Facebook.

Щенка примотали к дереву цепью. Фото: Антон Стуликов

Щенка примотали к дереву цепью. Фото: Антон Стуликов

Пса, в итоге, отцепили и увезли в багажнике на лодочную станцию. Там теперь он будет нести службу до тех пор, пока его не заберут в добрые руки.

Спасать щенка приехал инспектор лесопарка Артур Хвостов. Фото: Артур Зиганшин

Спасать щенка приехал инспектор лесопарка Артур Хвостов. Фото: Артур Зиганшин

- Хочу понять: кто-то хотел уморить пса? Или так скинуть? Причем, по ощущениям, его прицепили в ночь с субботы на воскресенье. Чтобы его заметили? И не дали померть? – рассказывает Стуликов. – Куча людей пробегали или проезжали мимо него. Один бегун, увидев лающего в кустах «собакевича», постоял, развернулся и побежал обратно.

Пес похож на смесь лайки и эдельтерьера. Фото: Артур Зиганшин

Пес похож на смесь лайки и эдельтерьера. Фото: Артур Зиганшин

Сейчас пес находится на временной передержке в Шарташском лесопарке, там его кормят и обогревают. Если вы вдруг знаете, кому он мог принадлежать, позвоните директору Шарташского лесопарка Артуру Зиганшину по телефону: +79678545553.

ИСТОЧНИК KP.RU

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