Как «Комсомолка» пыталась найти склад с «паленым» алкоголем

Накануне корреспондент «КП» вместе с полицейскими и общественниками пытался поймать ночных доставщиков алкоголя. Оперативники показали, как происходит контрольная закупка, и рассказали об уловках, на которые идут нечестные коммерсанты.

КТО ХОРОШО ИЗОБРАЗИТ ПЬЯНОГО

На часах начало одиннадцатого вечера. В это время я встречаюсь с координатором проекта «Народный контроль» Дмитрием Чукреевым, а также тремя оперативниками из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Чкаловского района Екатеринбурга. Рассевшись в легковушке, полицейские обсуждают, куда закажут алкоголь.

- Кто будет звонить, у кого хорошо получится изобразить пьяного? – спрашивает один из полицейских у коллег.

После недолго совещания силовики решают вызвать доставщика алкоголя в одну из гостиниц на Щербакова. Когда мы приезжаем в отель, на часах уже 23:00. По легенде подгулявшей компании постояльцев отеля захотелось продолжения банкета.

- Фирмы, занимающиеся продажей алкоголя в ночное время очень осторожны, - рассказывает один из силовиков. – Если продавец почувствует неладное, то они могут и не приехать. После этого номер внесут в черный список, и больше с него алкоголь уже не закажешь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/738680" frameborder="0"></iframe> Рассказываем, как отличить "паленый" алкоголь.https://www.ural.kp.ru/daily/27044.7/4108962/Евгений Стоянов

Заказываем у доставщика две бутылки виски, две бутылки водки, а также пару бутылок вина. Сумма получилась около 3600 рублей.

- Они страхуются, по много бутылок в машине не возят, - объясняет один из оперативников. – Если все пойдет хорошо, то мы узнаем у курьера, где находится склад с «паленкой», тогда мы сразу поедем туда и изымем алкоголь. Но это в идеале, если водитель начнет говорить, - объясняет силовик.

Правда, позже полицейский объясняет, что руководство фирм по доставке алкоголя хорошо инструктирует своих водителей. Они объясняют, как себя вести и что нужно говорить, если покупатель окажется полицейским.

ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ АЛКОГОЛЬ?

В ожидании курьера мы заказываем кофе. Полицейские активно обсуждают последние события, естественно, криминальные: убийство Ксении Каторгиной и задержание сотрудницы свердловского главка с наркотиками.

- Сними куртку, чтобы он не подумал, что ты не посетитель, - говорит один из оперативников своему коллеге, который делал звонок в фирму по доставке.

С момента звонка прошло около 40 минут. Наконец курьер приезжает.

- Это вы звонили по доставке? – спрашивает молодой парень, зашедший в гостиницу вместе с сумкой.

Открывая сумку, он начинает доставать черный пакет, а «покупатель» передает ему деньги. Когда парень их берет, то полицейский показывает ему удостоверение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/738681" frameborder="0"></iframe> Как в Екатеринбурге ночью продают алкоголь.Корреспондент "КП" отправился рейд с общественниками и полицейЕвгений Стоянов

- Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Чкаловского района. Вы осуществляете незаконную деятельность, так как продажа алкоголя в ночное время запрещена, - говорит «покупатель».

В этот момент другой полицейский встает в дверях гостиницы, на случай если курьер решит бежать. Но, кажется, это совсем не требуется. Доставщик алкоголя ошарашен – такого поворота он явно не ожидал.

Меченые деньги и алкоголь полицейские разложили на диване в ресепшене гостиницы. Фото: Евгений Стоянов "КП"

ЕХАЛ К ПОКУПАТЕЛЮ, ПРИЕХАЛ В ПОЛИЦИЮ

Полицейские раскладывают на диване деньги, объясняя доставщику, что номера всех банкнот переписаны, а сейчас была контрольная закупка.

Общественник Дмитрий Чукреев деловито достает из пакета бутылки с алкоголем. Посмотрев на этикетку и акцизную марку, он заключает, что признаков подделки пока не видно.

- Признаки подделки – это переливающийся элемент (галограмма), напечатанный на дешевом принтере, он не переливается. И металлическое вкрапление, как на купюрах. Здесь оно присутствует. В целом по виду можно сказать, что акцизная марка не имеет явных признаков подделки, - заключает общественник, осматривая бутылку вина.

Один из полицейских берет у продавца паспорт. Ночного доставщика алкоголя зовут Дмитрий, ему 29 лет. Другой оперативник идет с ним к машине. В автомобиле Дмитрия «улов» не богатый там только бутылка вина и коньяк.

В машине алкоголя оказалось не много. Фото: Евгений Стоянов "КП"

Полицейские составляют протокол изъятия на спиртное. Росалкогольрегулирование проведет экспертизу. Если выпивка окажется «паленой» ее уничтожат, а если нет, то сначала алкоголь конфискуют в пользу государства, а потом продадут на аукционе.

Тем временем, Дмитрию возвращают его документы, один из полицейских коротко ему говорит:

- До завтра. Жду тебя в отделении.

- Что ему будет? – интересуюсь я.

- «Административка», - отвечает полицейский.

После этого они рассказывают, что на сегодняшнюю ночь фирма, где мы сделали заказ, приостановит торговлю. Но завтра, скорее всего, начнут по новой.