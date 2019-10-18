2019-10-18T14:39:09+03:00
Общество

Осенние каникулы 2019 в Екатеринбурге: куда сходить с детьми

Куда сходить в осенние каникулы с детьми в Екатеринбурге
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Совсем скоро детям дадут неделю на отдыхСовсем скоро детям дадут неделю на отдыхФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге с 26 октября по 5 ноября 2019 года пройдут традиционные осенние каникулы для школьников. В эти дни в уральской столице пройдет множество интересных мероприятий для детей и подростков.

«Комсомолка» рассказывает о самых интересных событиях в осенние каникулы-2019 в Екатеринбурге.

«Сокровища гробницы Тутанхамона», Свердловский областной краеведческий музей», улица Малышева, 46

До 10 ноября в музейно-выставочном центре проходит выставка, на которой представлены точные копии предметов из гробницы Тутанхамона, найденные в 1922 году. Также здесь представлены шедевры искусства Древнего Египта: факсимильная копия знаменитого скульптурного портрета царица Нефертити. Он выполнен с помощью трехмерного сканирования оригинала памятника, который хранится в Берлине.

Фото: сайт музея

Фото: сайт музея

Фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий»: 14 музеев города

С 26 октября по 10 ноября 14 музеев откроют свои двери для участников фестиваля – детей с 6 до 12 лет. Музеи подготовили путеводители с картинками и вопросами для школьников. Ребята будут выполнять задания, для этого им нужно будет познакомиться с музейными коллекциями, узнают информацию о необычных экспонатах.

За каждый пройденный маршрут участникам выдадут по наклейке, а также диплом, куда эти наклейки нужно будет вклеить. К концу «квеста» диплом превратится в настоящую карту путешественника. Со 2 ноября предъявив диплом в Музее истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26), можно получить памятный сувенир.

Выставка Сокровища гробницы Тутанхамона.В Екатеринбурге с 23 июля по 10 ноября 2019

В фестивале участвуют: Музей изобразительных искусств, Музей Ельцин Центра, музейный центр «Гамаюн», Екатеринбургский зоопарк, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, фотографический музей «Дом Метенкова», Музей истории Екатеринбурга, Музей гигиены, дом-музей Д.Н.Мамина-Сибиряка, музей «Литературная жизнь Урала 19 века», Музей истории и археологии Урала, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, Музей истории, науки и техники СвЖД, Водонапорная башня на Плотинке.

Каникулы в Наукограде, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3, 3 этаж: образовательный центр

С 28 октября по 1 ноября в Наукограде ЕЦ откроется детский пятидневный лагерь, который будет работать с 9 до 19 часов.

В городском лагере «Тайны Вселенной» школьники отправятся в увлекательные путешествия по Галактике и Солнечной системе, узнают тайны уголков планеты Земля, а также поучаствуют в путешествии во времени, отправившись во времена существования древних цивилизаций.

Здесь дети полноценно отдохнут, найдут новых друзей. Трехразовое питание, прогулки.

Время открытий для детей. Фото: официальная группа ВКонтакте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Время открытий для детей. Фото: официальная группа ВКонтактеФото: Алексей БУЛАТОВ

Спектакль «Муха-цокотуха», Театр музкомедии, проспект Ленина, 47

2 ноября в 11:30 для детей покажут спектакль с использованием музыки Иоганна Штрауса по произведению Корнея Чуковского.

В спектакле задействована вся балетная группа и детская вокально-хореографическая студия.

Спектакль «Карлсон», Театр эстрады, улица 8 марта, 15

3 ноября в 16 часов детишкам презентуют постановку режиссера Дмитрия Зимина по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен про малыша и Карлсона. Встреча с любимыми героями пройдет в уютном «Максим Холле».

Школьников ждет встреча с малышом и Карлсоном Фото: Иван ВИСЛОВ

Школьников ждет встреча с малышом и КарлсономФото: Иван ВИСЛОВ

Шоу Александра Плотникова «Иллюзия», ЦК «Урал», улица Студенческая, 3

4 ноября в 14 и в 17 часов волшебник и один из ведущих иллюзионистов России Александр Плотников представит фееричное зрелище, пригласив в мир детства школьников вместе с родителями.

В программе автор покажет трюки: воздушные полеты, оживающие палатки, исчезновения, игры со временем, распиливание и даже прохождения сквозь стены.

Иллюзионист представит малышам волшебное шоу. Фото6 сайт ЦК "Урал"

Иллюзионист представит малышам волшебное шоу. Фото6 сайт ЦК "Урал"

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Команда Teana рассказала екатеринбуржцам о новинках и уникальных линейках бренда
Стащил ключи, выходя из дома: в Нижнем Тагиле поймали автоугонщика
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
Энергетики на два месяца перекроют улицу на ЖБИ
Мука дороже мяса: как на Урале поменялись цены на продукты
«Ситуация вызывает обеспокоенность»: банк «Открытие» прокомментировал ограбление отделения в Екатеринбурге
С личинками внутри: в Екатеринбурге пять тонн заразных персиков переехали бульдозером
На перекрестке Серафимы Дерябиной и Зоологической запретили левый поворот
«Наконец, узнала, почему мой ребенок такой»: в Екатеринбурге кондуктор трамвая унизила ребенка-инвалида
«Не упустим преимущества»: Куйвашев рассказал, что Екатеринбург добился в гонке за ЭКСПО-2025
Могилу убитой в Екатеринбурге Ксении Каторгиной завалили цветами
Куйвашев предложил администрации Екатеринбурга переехать на ВИЗ-Правобережный
Родные Ксении Каторгиной подадут иск к убийцам девушки
В Екатеринбурге коммунальщики вышли на тропу войны с сугробами
«Должны занять свое место под солнцем»: Куйвашев обозначил главную задачу Универсиады-2023
В Нижнем Тагиле показали, как будет выглядеть новый мусорный завод
Трассу Екатеринбург - Первоуральск починят за 78 миллионов
Екатеринбуржец записал видеоролик, чтобы избежать уголовного дела
«Произошел хлопок - и все резко задымилось»: на конечной ЖБИ загорелся трамвай
На Урале под суд отправили водителя автобуса, который напал на инспектора ГИБДД с баллончиком
Депутаты областного парламента пригласят МУГИСО на правительственный час
Под Екатеринбургом завершились поиски 10-летнего Руслана Исмагилова
В Екатеринбурге люди с ограниченными возможностями здоровья проведут мастер-классы по культуре