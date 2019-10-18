Осенние каникулы 2019 в Екатеринбурге: куда сходить с детьми

В Екатеринбурге с 26 октября по 5 ноября 2019 года пройдут традиционные осенние каникулы для школьников. В эти дни в уральской столице пройдет множество интересных мероприятий для детей и подростков.

«Комсомолка» рассказывает о самых интересных событиях в осенние каникулы-2019 в Екатеринбурге.

«Сокровища гробницы Тутанхамона», Свердловский областной краеведческий музей», улица Малышева, 46

До 10 ноября в музейно-выставочном центре проходит выставка, на которой представлены точные копии предметов из гробницы Тутанхамона, найденные в 1922 году. Также здесь представлены шедевры искусства Древнего Египта: факсимильная копия знаменитого скульптурного портрета царица Нефертити. Он выполнен с помощью трехмерного сканирования оригинала памятника, который хранится в Берлине.

Фото: сайт музея

Фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий»: 14 музеев города

С 26 октября по 10 ноября 14 музеев откроют свои двери для участников фестиваля – детей с 6 до 12 лет. Музеи подготовили путеводители с картинками и вопросами для школьников. Ребята будут выполнять задания, для этого им нужно будет познакомиться с музейными коллекциями, узнают информацию о необычных экспонатах.

За каждый пройденный маршрут участникам выдадут по наклейке, а также диплом, куда эти наклейки нужно будет вклеить. К концу «квеста» диплом превратится в настоящую карту путешественника. Со 2 ноября предъявив диплом в Музее истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26), можно получить памятный сувенир.

Выставка Сокровища гробницы Тутанхамона.В Екатеринбурге с 23 июля по 10 ноября 2019

В фестивале участвуют: Музей изобразительных искусств, Музей Ельцин Центра, музейный центр «Гамаюн», Екатеринбургский зоопарк, Музей истории камнерезного и ювелирного искусства, фотографический музей «Дом Метенкова», Музей истории Екатеринбурга, Музей гигиены, дом-музей Д.Н.Мамина-Сибиряка, музей «Литературная жизнь Урала 19 века», Музей истории и археологии Урала, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ, Музей истории, науки и техники СвЖД, Водонапорная башня на Плотинке.

Каникулы в Наукограде, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3, 3 этаж: образовательный центр

С 28 октября по 1 ноября в Наукограде ЕЦ откроется детский пятидневный лагерь, который будет работать с 9 до 19 часов.

В городском лагере «Тайны Вселенной» школьники отправятся в увлекательные путешествия по Галактике и Солнечной системе, узнают тайны уголков планеты Земля, а также поучаствуют в путешествии во времени, отправившись во времена существования древних цивилизаций.

Здесь дети полноценно отдохнут, найдут новых друзей. Трехразовое питание, прогулки.

Время открытий для детей. Фото: официальная группа ВКонтактеФото: Алексей БУЛАТОВ

Спектакль «Муха-цокотуха», Театр музкомедии, проспект Ленина, 47

2 ноября в 11:30 для детей покажут спектакль с использованием музыки Иоганна Штрауса по произведению Корнея Чуковского.

В спектакле задействована вся балетная группа и детская вокально-хореографическая студия.

Спектакль «Карлсон», Театр эстрады, улица 8 марта, 15

3 ноября в 16 часов детишкам презентуют постановку режиссера Дмитрия Зимина по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен про малыша и Карлсона. Встреча с любимыми героями пройдет в уютном «Максим Холле».

Школьников ждет встреча с малышом и КарлсономФото: Иван ВИСЛОВ

Шоу Александра Плотникова «Иллюзия», ЦК «Урал», улица Студенческая, 3

4 ноября в 14 и в 17 часов волшебник и один из ведущих иллюзионистов России Александр Плотников представит фееричное зрелище, пригласив в мир детства школьников вместе с родителями.

В программе автор покажет трюки: воздушные полеты, оживающие палатки, исчезновения, игры со временем, распиливание и даже прохождения сквозь стены.