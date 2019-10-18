Аналитики выяснили, кто в Екатеринбурге получает по полмиллиона

Аналитики из HeadHunter выяснили, у кого в столице Урала самые высокие зарплаты - и это не модели или актеры большого кино.

Так, даже не смотря на то, что в октябре средняя зарплата по всем профобластям в Екатеринбурге составляет 40 тысяч рублей, в последнее время появилось немало вакансий с предложением платить и до 500 тысяч в месяц. Рассказываем, кто же больше всего получает.

Коммерческий директор - от 350 до 500 тысяч рублей на руки;

Региональный представитель международной клиники - от 2 000 до 10 000 USD;

Директор группы фармацевтических предприятий - от 300 тысяч рублей;

Директор по строительству - от 250 до 400 тысяч рублей;

Директор филиала торговой сети - от 190 до 400 тысяч рублей.

- Безусловно, предложения со столь высоким доходом – большая редкость, с начала года в Екатеринбурге была открыта всего 41 вакансия с заработной платой от 300 тысяч рублей, причем многие из них предполагали переезд в другие регионы (например, в Уфу и Тюмень) и даже в другие страны - ИТ-специалистов, например, приглашали в Германию и на Кипр, - рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HH Урал.

Чаще всего «супердорогие» вакансии можно встретить в сферах продаж, строительства и производства - в основном, «большие бабки» заколачивают люди на руководящих должностях. Как ни странно, но реже всего такие деньги можно заработать в банковской сфера, сфере страхования и бухгалтерии.