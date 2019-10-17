Совет Законодательного Собрания утвердил повестку 37-го заседания

Совет Законодательного Собрания провела председатель Людмила Бабушкина , она отметила, что повестка очень насыщенная: из 54 вопросов к обсуждению 33 – законопроекты, которые Законодательное Собрание будет рассматривать в трех чтениях.

- Первым вопросом мы заслушаем доклад губернатора Евгения Владимировича Куйвашева об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. До первого ноября мы ожидаем от правительства Свердловской области внесения проекта бюджета на этот период, 19 ноября на 38 заседании Законодательного Собрания будем рассматривать главный финансовый документ региона в первом чтении. Установочный доклад губернатора очень важен», – подчеркнула председатель Законодательного Собрания.

Людмила Бабушкина отметила, что на рассмотрение депутатов вынесено 12 вопросов, касающихся налогового законодательства и бюджетного процесса. Речь, в частности, идет о льготах по налогу на имущество организаций, о применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, о транспортном налоге.

- Будет рассмотрен очень своевременный законопроект о внесении изменений в областной закон о противодействии коррупции. К депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, предоставившим сведения о доходах с несущественными искажениями, будет возможным применить такие меры ответственности, как предупреждение, освобождение от должности в представительном органе без лишения мандата. Только в Свердловской области в отношении порядка 100 депутатов представительных органов поступали представления о лишении полномочий, нарушения которых могут быть признаны несущественными, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Председатель Законодательного Собрания обратила внимание на три проекта законов, направленных на создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Полевского. Они подготовлены по обращению Общественной палаты Свердловской области. По каждому из участков прошли общественные слушания с положительным решением.