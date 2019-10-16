Большой концерт Найка Борзова в Екатеринбурге

Рок-музыкант Найк Борзов возвращается в Екатеринбург с сольным концертом и большой электрической программой 19 октября 2019 года

Один из самых ярких и необычных артистов на современной независимой сцене, автор актуальных во все времена хитов «Три слова» и «Лошадка», проникающих в самое сердце «Одна она» и «Последняя песня», гимнов счастливой жизни «Верхом на звезде» и «День как день» и многих других ярких композиций готовит большую электрическую программу к новому сольному концерту в Екатеринбурге.

Свое «Электричество» Найк не привозил на Урал давно — 19 октября состоится его долгожданное возвращение!

Фото: предоставлено организаторами

Найк создал свою первую группу в 14 лет, а к 45 годам выпустил 10 сольных альбомов, успел сыграть Курта Кобейна в спектакле Юрия Грымова «Нирвана» и бесчисленное количество раз бросал вызов себе и миру в музыкальной трансформации своего стиля, от панка до электроники, комбинируя элементы различных жанров, соприкасался даже с этникой.

В 2016-м Найк выпустил монументальную двухдисковую «Молекулу», в 2018-м — макси-сингл «Кислотный бог», а в последние месяцы записывает новый альбом и готовится к большим шоу, в том числе и в Екатеринбурге.

«Самый лучший подарок для меня — это твоё счастливое лицо. Обещаю самые настоящие эмоциональные качели!, — говорит Найк Борзов. — На концерте будет всё: и погружение в самые тайные уголки души, и полет среди звёзд в причудливых мирах. С нетерпением жду встречи!».

Приходите 19 октября в Дом Печати, чтобы наслаждаться завораживающим голосом Найка и танцевать под любимые хиты!