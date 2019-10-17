Пропавшая студентка из Екатеринбурга уехала на границу с Казахстаном, чтобы не сесть за наркотики

В деле пропавшей 19-летней студентки из Медицинского университета Анны Ивониной появились новые подробности. За сутки до исчезновения девушку для проверки документов остановили сотрудники ГИБДД. За рулем автомобиля Skoda Fabia с челябинскими номерами была женщина, а на пассажирском сидении – Анна и молодой человек по имени Умед.

В ходе досмотра у студентки обнаружили подозрительное вещество, которое очень походило на наркотики. Девушку и ее спутника отправили на медосвидетельствование.

Девушку поймали с наркотиками и завели уголовное дело. Фото: соцсети

В итоге, эксперты признали вещество наркотиками, а на 19-летнюю Анну Ивонину завели уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства»).

- В качестве меры персечения была назначена подписка о невыезде, но девушка ее нарушила – ее знакомая увезла Анну и ее спутника до границы с Казахстаном, - рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Сейчас ее разыскивает полиция.

Ранее мы писали о том, что Анна Ивонина пропала 13 октября. Родители девушки сообщили, что видели ее выходящей из лифта с незнакомым молодым человеком.