«Была явная угроза жизни»: врач баскетбольного клуба «Урал» спас жизнь пассажиру самолета

Врач баскетбольного клуба «Урал» Сергей Дацун спас жизнь пассажиру самолета. Мужчине стало плохо на борту самолета, в котором наша команда возвращалась домой после матча. Они летели из Владивостока в Екатеринбург после матча с местным «Спартаком-Приморье». После трех часов полета, пассажиры внезапно услышали голос пилота. Он объявил, что одному из пассажиров требуется помощь медика. Некоторые пассажиры побежали смотреть, что случилось и собирались снимать на телефон. Из всех летевших на рейсе людей Сергей Дацун единственный отозвался помочь.

- Сидел пожилой гражданин Узбекистана, без признаков жизни, глаза закатились, пульса и давления нет. С помощью экипажа пытались оживить, давали кислород, нашатырь. Без толку. Ситуация была похожа на смертельный случай на одном из рейсов, на которых я летал. Тогда пассажира спасти не удалось, - поделился с КП-Екатеринбург Сергей Дацун. - Мы решили его вытащить между рядами, положили на пол и приняли все меры, которые нужно принять при низком давлении - подняли ноги вверх, голова внизу. Делали массаж грудной клетки и рефлекторное воздействие на болевые точки.

Нашатырь мужчина не чувствовал. Тогда врачу баскетбольного клуба «Урал» пришлось намазать нашатырь мужчине возле глаз, чтобы пары попали на слизистую. После этого пассажир очнулся, стал понемногу говорить. Стюардессы принесли ему сладкий чай.

- Глоток сделает, ноги задерем, пульс считаем, а он то пропадет, то появится и так минут 40. Постепенно ему стало лучше лучше, пульс стал устойчивый. Три чашки чая выпил, - рассказывает Сергей Дацун.

Врач и экипаж оказывали помощь 52-летнему мужчине около часа. Когда они поняли, что давление в норму не приходит, они решили посадить самолет в аэропорту Братска. Там они вызвали бригаду скорой помощи.

- Мы уже снижаемся. И метров за 200 до земли ему стало лучше. Он сказал «О, спасибо, брат, мне хорошо», встал и пошел на свое место, - поделился Сергей Дацун.

Когда самолет сел, врачи скорой зашли на борт, померили давление и дали рекомендации спасенному мужчине.

-Давление оказалось в норме. Возможно у него диабет. Это предположение. Сахар подскочил, что и стало причиной комы. Может просто был вегетативный криз из-за перепада высоты и духоты в салоне, - рассказал Сергей Дацун.

Врачи скорой помощи разрешили мужчине продолжить полет. Он удачно долетел до Новосибирска и покинул самолет в хорошем самочувствии. Специалисты в скорой помощи рассказали врачу баскетбольной команды, что это уже третий случай за неделю на подобных рейсах. Южанам по непонятной причине на высоте часто становится плохо - понижается давление. По словам Сергея, на этом рейсе было очень душно и тесно.

Это первый случай на практике Сергея, когда из-за плохого самочувствия пассажира пришлось посадить самолет. Но не первый раз приходится помогать людям во время полета. Сергей оказывает помощь пассажирам уже в четвертый раз. В один из них пришлось помогать разыгрывающему команды БК «Урал» - Ярославу Венникову. У него тоже снизилось давление. В его случае все закончилось удачно - давление пришло в норму.

Добавим, 22 октября баскетбольный клуб «Урал» открывает сезон в Екатеринбурге матчем против «Спартака» из Санкт-Петербурга.