Не металлом единым: уральские товары, известные в России и за ее пределами

Урал не только край тяжелого металлургического производства, а богатый на умельцев разных мастей регион. Слава «опорного края державы» тянется еще с демидовских времен, и этот статус не раз подтверждался во времена Великой Отечественной войны.

На Урале производилось множество товаров и продуктов, известных на всю страну. Так, например, легендарные гитары «Урал», на которых в свое время играла большая часть Свердловского рокклуба. Их перестали выпускать в 1998 году, но они до сих пор ценятся. Недаром их собирают коллекционеры.

Перестали у нас выпускать и игрушки «Радуга», сняв с производства в 2004 году. Машинки разных моделей и игрушечные кухонные гарнитуры, которые когда-то продавались не только в странах Советского Союза, но и в Англии, Франции и на Кубе, сегодня тоже встречаются разве что у коллекционеров и продаются за неплохие деньги.

А еще у нас есть уникальный феномен мультибренд «Уральские пельмени». У разных поколений уральцев он имеет разные ассоциации: это и ресторан в гостинице «Исеть», который закрылся 15 лет назад, к великому сожалению всех горожан, а еще марка пельменей, которая сейчас выпускается в Челябинске, и известная на всю страну команда КВН.

Многие наши бренды имеют стойкий уральский характер и богатую историю. Некоторые из них уходят корнями еще в дореволюционную Россию, в советское время достойно справившись с задачами импортозамещения. Сегодня эти бренды живут, развиваются и расширяют географию распространения. В те регионы, куда не поставляют уральские товары, их привозят в качестве подарков или гостинцев.

В этой статье мы будем знакомить читателей с легендарными пищевыми брендами Среднего Урала, и на то есть очень веская причина - День работника пищевой промышленности, или «День пищевика», как его обычно называют. Он празднуется в третье воскресенье октября, и в этом году он выпадает на 20 число. Накануне этого профессионального праздника мы решили рассказать о тех предприятиях, которые на протяжении многих лет кормят наш край, делают это на совесть и от души.

«Главный критерий качества хлеба это его вкус»: «Реж-Хлеб» совершенствует технологии хлебопекарного дела с 1972 года

Продукция хлебокомбината «Реж­-Хлеб»

Популярность «Реж-Хлеба» подтверждают цифры: купить хлеб, батоны, печенье и кексы Режевского комбината можно в 56 городах и поселках Свердловской области, почти во всех несетевых и сетевых торговых точках. В отзывах на продукцию покупатели указывают единственный недостаток слишком быстро разбирают с полок в магазине. Такое признание объясняется качеством изделий, которое удается достигнуть при соблюдении нескольких принципов:

Продукция хлебокомбината «Реж­-Хлеб»

Экологичность и натуральность

Не напрасно слоган комбината «Реж-Хлеб» звучит как: «Силен от природы!» В основе каждого продукта только натуральные ингредиенты, и производятся они по традиционным рецептам. Хлеб выпекается на закваске, именно поэтому он имеет особенный аромат, а еще долго сохраняет мягкость и не черствеет. Всеми любимое творожное печенье на треть из творожной массы, что на самом деле редкость для кондитерских изделий. Никаких примесей и заменителей нет также ни в кексах, ни в булочках «Реж-Хлеб».

Продукция хлебокомбината «Реж­-Хлеб»

Доступность

Привлекательная цена формируется благодаря высокому уровню автоматизации производства. Раньше хлеб и батоны замешивали и формировали вручную, теперь все это делается на производственной линии, где уже заданы вес и форма изделий, температура и время выпекания, а для контроля требуется всего несколько работников цеха. В среднем на каждой из шести производственных линий производится от 1,2 до 2,5 тысячи булок хлеба и батонов в час.

Продукция хлебокомбината «Реж­-Хлеб»

Уважение к потребителю

Главный критерий качества «Реж-Хлеба» это вкус. Доверяют проверку этого качества изделий самому важному эксперту потребителю. Каждую неделю хлебокомбинат проводит контрольные закупки своей продукции, организуя сравнительные дегустации втемную. Учитывается и мнение покупателей из других городов отзывы о продуктах принимают на электронную почту и по телефону, поэтому стать экспертом по качеству может каждый житель области. Внутренний контроль качества происходит на всех этапах производства, помогает не допускать ошибок или выявлять их на самом раннем этапе.

Продукция хлебокомбината «Реж­-Хлеб»

Эти принципы работы сформировались за многие годы. Комбинат был запущен в 1972 году и с тех пор обеспечивает свежим и натуральным хлебом всю область. «Реж-Хлеб» помнит имена первых мастеров хлебопекарного дела в городе и продолжает их традиции. Технический прогресс только ускорил темпы производства и позволил снизить стоимость конечного продукта, в остальном же «Реж-Хлеб» остается верен натуральным ингредиентам и проверенным рецептам своих изделий.

«95 лет качеству!»: В 2020 году АО «Ирбитский молочный завод» отметит юбилей!

Генеральный директор АО «Ирбитский молочный завод» Сергей Васильевич СУЕТИН

АО «Ирбитский молочный завод» одно из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности, которое ведет свою историю с 1925 года. Сегодня завод это мощный производственно-социальный комплекс с объемом переработки молока более 170 000 тонн в год, включающий головное предприятие и 9 филиалов. Количество работающих 1240 человек.

Фото: «Ирбитский молочный завод»

На протяжении десятков лет предприятие остается эталоном развития молочной отрасли в регионе и выполняет важную социальную миссию обеспечивает уральцев качественными продуктами питания. Из года в год завод входит в число лучших налогоплательщиков Среднего Урала, поддерживает достойный уровень заработной платы работников, создает им комфортные условия труда.

Фото: «Ирбитский молочный завод»

Основной вид деятельности АО «Ирбитский молочный завод» переработка сельскохозяйственного сырья (молока), производство и реализация молочной продукции. Завод производит 25 % всей молочной продукции Свердловской области. Продукция вырабатывается только из натурального молока. В линейке его товара свыше 75 наименований молочной продукции, реализуемой на более чем 1800 торговых предприятиях Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО, ЯНАО. Продукция АО «Ирбитский молочный завод» это молоко различной жирности и срока хранения, творожные продукты, сметана, масло, сыры, сгущенные консервы, кисломолочная продукция, мороженое, сухие молочные продукты.

Фото: «Ирбитский молочный завод»

Существующие производственные мощности позволяют производить основные виды продукции, однако цель предприятия удовлетворение потребностей покупателей в полной мере.

С целью презентации молочной продукции, развития своего имиджа, популяризации новых видов продукции предприятие постоянно участвует в различных выставках и ярмарках. О качестве заводской продукции говорят многочисленные дипломы и медали российских и областных специализированных выставок.

Фото: «Ирбитский молочный завод»

АО «Ирбитский молочный завод» активно развивается, наращивает объемы производства, осваивает новые виды продукции, закупает самое современное оборудование, проводит техперевооружение и модернизацию действующих производственных мощностей. У предприятия есть опыт внедрения инвестиционных проектов.

В 2017 году была проведена модернизация цеха мороженого, введена в эксплуатацию новая линия по производству и фасовке мороженого производительностью 100 тонн в месяц. Внедрение данного проекта позволило увеличить ассортимент и удовлетворить потребности рынка, расширив сегмент присутствия. Мороженое с удовольствием употребляют взрослые и дети. За 2018 год было продано 408 тонн мороженого, тогда как за семь месяцев 2019 года завод реализовал уже 361 тонну мороженого.

Фото: «Ирбитский молочный завод»

В ноябре 2018 года был запущен цех по производству сухого молока мощностью 100 тонн перерабатываемого молока в сутки. Стоимость проекта 750 млн рублей. В результате запуска проекта предприятие увеличило производство сухого обезжиренного молока. В 2018 году среднемесячная выработка сухого молока была 155 тонн; в 2019 году, после завершения пусконаладочных работ, производится 250 тонн сухого молока в месяц. На уже существующем оборудовании освоили производство нового вида продукта сухой деминеральзованной сыворотки. В 2019 году предприятие выработало 125 тонн данного продукта. Сухая молочная продукция, выпускаемая АО «Ирбитский молочный завод» на новом оборудовании, соответствует высоким экологическим стандартам, международным требованиям.

Фото: «Ирбитский молочный завод»

Реализация инвестиционных проектов позволяет предприятию значительно расширять географию продаж и увеличивать свое присутствие на рынке. Постоянно расширяется ассортимент выпускаемой продукции.

«Город майонеза»: продукт Екатеринбургского жирового комбината давно стал неофициальным символом города

С чего начинается Родина? Любой уралец в свои ассоциации с домом обязательно включит любимый вкус майонеза ЕЖК. Так уж повелось, что мы едим его с детства и ни за что не променяем ни на какой другой. Вы спросите: «В чем же секрет «ЕЖК Провансаль 67 %»?»

Вкус майонеза ЕЖК, насыщенный и яркий с горчичными нотками и ярко выраженной кислинкой в послевкусии, значительно отличается от всех других майонезов. Бережно сохраняемая на протяжении десятилетий рецептура и неизменно высокое качество позволяет ЕЖК удерживать лидерские позиции в предпочтениях уральцев. Не случайно Екатеринбург попал в Книгу рекордов Гиннесса РФ за «Мега Оливье» весом 3 333 кг, приготовленное в 2016 году. Ведь столица Урала является лидером по потреблению майонеза на душу населения. Даже уезжая в другие города и страны, уральцы ждут в качестве гостинца от своих земляков заветный «голубой стаканчик» любимый и хорошо знакомый формат майонеза ЕЖК.

Сегодня голубая банка майонеза «ЕЖК» является объектом стрит­-арта и одним из самых желанных подарков за границей

Продукция ЕЖК производится с 1959 года. На сегодняшний день ЕЖК воспринимается как гарант качественной, свежей и очень вкусной продукции. Кроме майонеза в ассортименте этого уральского бренда представлены также полюбившиеся жителями региона кетчуп и горчица. Екатеринбургский жировой комбинат продолжает развиваться, сейчас это современное предприятие с большим потенциалом и перспективами. ЕЖК на постоянной основе совершенствует качество продукции, обновляя оборудование и расширяя производственные площадки.

В настоящее время ОАО «Екатеринбургский жировой комбинат» входит в группу компаний «РУСАГРО» ведущий вертикально интегрированный агропромышленный холдинг. География продаж «РУСАГРО» постоянно расширяется. В настоящее время компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 35 странах мира.

КОНКУРС «КП»

Сейчас в нашей области большое количество крупных предприятий самого разного профиля, которые производят молочные продукты, хлеб и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, соусы и множество других продовольственных товаров. В магазинах с каждым годом становится все больше продуктов с белым соболем, который изображен также на гербе Свердловской области. Таким знаком отмечаются участники программы «Выбирай наше местное!», которую запустило Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области еще в 2010 году. Сегодня этим знаком отмечено более тысячи самых разных продуктов.

У продуктов Свердловской области интересная, уникальная история и большие амбиции. «Комсомолка» предлагает читателям рассказать о своем любимом уральском бренде. Почему вы его любите? Как давно он существует? Пишите нам на почту konkurs.ekb@phkp.ru. О самых интересных брендах мы расскажем на страницах «Комсомольской правды».