Прибор, мнущий асфальт и столб спасающий водителя: что показали на выставке «Дорога-2019»

В Екатеринбурге сегодня, 16 октября, стартовал трехдневная международная выставка "Дорога - 2019". Пока первые лица региона и страны обсуждали, как будет развиваться дорожная инфраструктура в стране и мире, мы прогулялись по выставочной площадке и узнали, как на наших дорогах будет обеспечиваться безопасность.

СТОЛБ, СПАСАЮЩИЙ ВОДИТЕЛЕЙ

Один из самых зрелищных экспонатов - разбитый автомобиль и погнутая стальная опора на нем. Иллюстрация ДТП, в котором автомобилист уснул за рулем и сбил фонарный столб. Впрочем, столб этот не обычный. Он специально сконструирован так, чтобы на 50% уменьшить вероятность летального исхода от такой экстремальной встречи с автомобилем.

Эта опора травмобезопаснаяФото: Алексей БУЛАТОВ

- Эта опора травмобезопасная, - объясняет Александр Тигулев, коммерческий директор предприятия ПИК из Нижнего Новгорода. - При столкновении не автомобиль "обтекает" ее, а наоборот - опора гнется, а сам автомобиль остается без сильных повреждений.

Кстати, по соседству с таким покореженным столбом был другой похожий экспонат - ограждение из стали, сложенной, как стенки у картонной коробки. Если машина врежется в него, то ограждение просто сплющится и погасит силу удара, благодаря чему и водитель и машина пострадают несильно.

- Такое ставится перед разделителями полос на дороге, на случай если кто-то врежется в начало этого разделителя, - уточняет Тигулев. - Продаем их по всей России, но в основном стоят они в Москве.

УСТРОЙСТВО, ПРОДЕЛЫВАЮЩЕЕ В АСФАЛЬТЕ КОЛЕЮ

По соседству посетители выставки могли увидеть интересный агрегат за работой. Под стеклом механизм с колесами, который снова и снова ездил по прямоугольному куску асфальта. Оказалось, что таким образом в лабораторных условиях специалисты проверяют, как быстро на дорожном полотне образуется колея.

В лабораторных условиях специалисты проверяют, как быстро на дорожном полотне образуется колеяФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вот смотрите, здесь щебня в асфальте было мало, поэтому тут образовалась довольно глубокая колея, - показывает лабораторный образец Михаил Шугуров, представитель "Росдорнии". - А здесь, напротив, щебня было много, так что колеи почти не образовалось. В этом устройстве мы можем менять температуру, чтобы тестировать асфальт в жарких условиях, как например в Сочи.

МАШИНА, РИСУЮЩАЯ ПЛАСТМАССОЙ

Одним из самых ярких экспонатов стала вот такая машина, похожая на машину Винтика и Шпунтика из советского мультфильма про Незнайку.

Оказалось, что это просто машина для нанесения дорожной разметки термопластиком. В огромную цистерну вперед входит полторы тонны материала. Этого хватит, чтобы нанести полосу, которая не сотрется и не смоется дождями на дороге длиною в 2,5 километра.

Демонстрировали посетителям не саму технику, на которой передвигаются инспекторы ГИБДД, а устройство, примостившееся аккурат по центру "мигалок" на крышеФото: Алексей БУЛАТОВ

РАДАР ДЛЯ БОРЬБЫ С ГОНЩИКАМИ

Была на выставке и современная машина ДПС. Правда демонстрировали посетителям не саму технику, на которой передвигаются инспекторы ГИБДД, а устройство, примостившееся аккурат по центру "мигалок" на крыше.

- Оно позволяет на ходу измерять скорость проезжающих мимо машин, - объясняет Виталий Лобалев, заместитель директора по техническим вопросам компании "Арсенал 67".

Что интересно, если водитель превысил скорость не сильно - до 60 километров в час - тогда это устройство просто через центр мониторинга отправляет водителю "письмо счастья" - штраф почтой. А вот если превышение было больше 60 километров в час, тогда она уже предупреждает инспектора ГИБДД в машине о нарушителе и тот может начать погоню за лихачем. В Смоленской области уже 40 машин ГИБДД с таким радаром ездит.

Одним из самых ярких экспонатов стала вот такая машина, похожая на машину Винтика и Шпунтика из советского мультфильма про Незнайку.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОДСВЕТКА ДЛЯ ПЕРЕХОДА

Не столько инновация, сколько просто красивая добавка для светофора - специальная рамка, которая ставится рядом со светофором и подсвечивает переход через дорогу то красным, то желтым, то зеленым.

- По ГОСТу такая подсветка никак не нормируется. Нужна просто, чтобы было красиво и ставится по решению местных властей, - объясняет Наиль Азмухаматов, представитель компании "Айтехникс" из Красноярска. - Но это будет очень полезно для таких городов, как Норильск, где бывают полярные ночи.