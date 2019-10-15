«Детям в школе говорят, что мы не заслужили»: на Урале многодетную мать травят из-за нового дома

Многодетная мама из уральского села Александровское получила еще один дом после пожара. Новое жилище для Аринушкиных построили после публикации их истории в «Комсомольской правде». В июне мы писали, что Светлана и ее восемь детей остались без крыши над головой. Тогда правительство Свердловской области пообещало помочь. И вот в середине октября, многодетной маме вручили ключи.

- Мы очень рады, что у нас теперь есть свой дом на том же месте, где был старый. В этом году уже ремонтные работы закончим, внутреннюю отделку сделаем в следующем году, - рассказывает Светлана Аринушкина.

На месте сгоревшего дома появился дом в два раза больше.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожар в доме многодетной семьи случился весной 2019 года. Светлана вместе со старшим сыном была на кухне, когда почувствовала запах гари. Мальчик побежал смотреть, что случилось, оказалось, огонь был в сарае. Затем пламя перекинулось на жилище, и Светлана еле успела схватить восемь детей. Сгорело все хозяйство, скотина и дом. Два месяца Аринушкины жили на пепелище, пока не пришла помощь.

Еще один дом Аринушкиным подарил уральский бизнесмен.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Читатели «Комсомольской правды» собрали 600 тысяч рублей, а потом уральский бизнесмен Игорь Алтушкин купил Аринушкиным дом. Сейчас они живут там. Пока семья переезжала в новое жилище, на месте старого строился еще один дом. Он, по словам департамента информационной политики Свердловской области, гораздо больше по площади.

- Строители здесь вели усиленную работу, мы сейчас видим, что здание здесь уже стоит вместо сгоревшего, практически в 2,5 раза больше, чем был тот дом, - сообщил Олег Ряписов, глава МО Красноуфимский округ.

Аринущкины остались без крыши над головой весной 2019 года.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь у многодетной матери два дома. В одном будет жить Светлана с младшими детьми, трое из них ходят в школу и трое в сад. Есть еще старшие парни Андрей и Саша, они как раз поселятся в другом доме. Но радость Аринушкиных не разделяют односельчане. По словам Светланы, в Александровском им начали завидовать. Люди распускают слухи и говорят, что женщина не достойна такой помощи.

- Я часто слышу различные оскорбления в свой адрес. Моим детям говорят в школе, что мы не достойны этого. Но мы все переживем, самое главное, что все позади,- поделилась Светлана.

Несколько месяцев семье пришлось жить на пепелище.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе младшенький Светланы пойдет в детский сад и женщина сможет найти работу. В соседнем городе Красноуфимске ее готовы взять в столовую кухонной работницей.

«Комсомольская правда» в свою очередь благодарит всех читателей, которые помогли семье Аринушкиных. Если вам нужна помощь, вы хотите сообщить о ЧП или у вас есть интересная история, звоните в редакцию «КП» - Екатеринбург» по номеру (343) 237-25-51 или пишите нам на почту: kp.ekb@phkp.ru

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