2019-10-11T20:37:45+03:00
Спорт

В Екатеринбурге российская сборная по футболу сыграла вничью с поляками

На «Екатеринбург Арене» прошел отборочный матч на молодежный Евро-2021
Алина СУРИНА
Поделиться:
Наша сборная сравняла счет на последней минутеНаша сборная сравняла счет на последней минутеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге ничьей закончился отборочный матч молодежных сборных по футболу. Наши спортсмены сегодня играли с поляками на стадионе «Екатеринбург Арена». Итоговый счет - 2:2. Это был матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021.

Это был матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это был матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игра началась непредсказуемо. Первый удар в матче нанес наш футболист - Наиль Умяров, но, к сожалению, чуть выше ворот. На 10 минуте счет открыла польская команда, благодаря забитому мячу нашим футболистом - Игорем Дивеевым. В собственные ворота! Затем на 25-й минуте Россия сравняла счет стараниями Даниила Уткина. Он воспользовался ошибкой вратаря сборной Польши: Грабара слишком далеко вышел из ворот и Уткину лишь оставалось попасть.

Итоговый счет - 2:2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итоговый счет - 2:2Фото: Алексей БУЛАТОВ

У поляков отличился Патрик Климала. Форвард сборной забил гол на первой, добавленной ко второму тайму минуте. Он пробежал через половину поля и уверенно забил мимо Максименко - минус нашей обороне.

Во втором тайме счет сохранялся все 45 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором тайме счет сохранялся все 45 минутФото: Алексей БУЛАТОВ

Не смотря на то, что наши футболисты начали второй тайм активно, счет сохранялся все 45 минут. Однако в компенсированное время сборная России смогла сравнять счет. Спасительный мяч в ворота поляков на 90+1забил полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Боролись до последней минуты!

У поляков отличился Патрик Климала Фото: Алексей БУЛАТОВ

У поляков отличился Патрик КлималаФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас сборная России на втором месте в своей группе. После трех игр они набрали пять очков. Следующий матч россияне проведут 15 октября на выезде в городе Пярну. Их соперником станет команда Эстонии.

На 25-й минуте Россия сравняла счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 25-й минуте Россия сравняла счетФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россия - Шотландия 10 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Футбол, матч Россия - Шотландия 10 октября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 октября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матчотборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020
Новости 24
«Россия сравняла счет в последнюю минуту»: в Екатеринбурге ничьей закончился отборочный матч молодежных сборных по футболу
Уральцы завоевали «бронзу» на Первенстве мира по тайскому боксу
«Для нашего города обычная история»: в Екатеринбурге на главного редактора крупного СМИ напали с ножом
За четыре дня больше 1400 пешеходов Екатеринбурга нарушили ПДД
Уральская таможня подарила детям три тысячи маленьких «Ferrary»
«Девушки трудолюбивее»: в конкурсе «Мистер Фитнес» победил специалист по женскому фитнесу
Предлагали 40 тысяч: под суд отправили двух уральцев, которые пытались подкупить начальника ГИБДД
«Произошло явно что-то не то»: на Урале уже неделю ищут молодого парня со шрамом на шее
Свердловский губернатор объяснил, почему жителям Екатеринбурга нужно сделать выбор
«Должно быть комфортно всем»: Куйвашев успокоил екатеринбуржцев перед опросом по храму
С понедельника на Эльмаше снова будут ходить трамваи
С понедельника по Макаровскому мосту снова пойдут трамваи
Порядок декларирования доходов депутатов сельских поселений будет упрощен
Проработают еще 15 лет: в Екатеринбург едут новые вагоны метро
«Вся тряслась от холода»: в Екатеринбурге волонтеры спасли из канализации замерзшую кошку
Путешествие «в прошлое» можно будет совершить на детской железной дороге в Екатеринбурге в честь Дня рождения СвЖД
«Татуировка ВДВ на правой руке»: под Екатеринбургом уже неделю ищут молодого парня
Счастливая и зубастая: под Екатеринбургом ищут черную лисичку
В Нижнем Тагиле художники разрисовали многоэтажку в стиле осени
Уральский лесопарк оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за бетонные сваи в земле
Красивая грудь и накаченная попа: главная красавица Росгвардии вошла в топ-5 красоток Урала по фитнес-бикини
Как оформить дом на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства
Под Екатеринбургом элитный внедорожник врезался в школьный автобус, в котором были дети