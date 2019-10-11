В Екатеринбурге российская сборная по футболу сыграла вничью с поляками

В Екатеринбурге ничьей закончился отборочный матч молодежных сборных по футболу. Наши спортсмены сегодня играли с поляками на стадионе «Екатеринбург Арена». Итоговый счет - 2:2. Это был матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021.

Это был матч третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы-2021Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игра началась непредсказуемо. Первый удар в матче нанес наш футболист - Наиль Умяров, но, к сожалению, чуть выше ворот. На 10 минуте счет открыла польская команда, благодаря забитому мячу нашим футболистом - Игорем Дивеевым. В собственные ворота! Затем на 25-й минуте Россия сравняла счет стараниями Даниила Уткина. Он воспользовался ошибкой вратаря сборной Польши: Грабара слишком далеко вышел из ворот и Уткину лишь оставалось попасть.

Итоговый счет - 2:2Фото: Алексей БУЛАТОВ

У поляков отличился Патрик Климала. Форвард сборной забил гол на первой, добавленной ко второму тайму минуте. Он пробежал через половину поля и уверенно забил мимо Максименко - минус нашей обороне.

Во втором тайме счет сохранялся все 45 минутФото: Алексей БУЛАТОВ

Не смотря на то, что наши футболисты начали второй тайм активно, счет сохранялся все 45 минут. Однако в компенсированное время сборная России смогла сравнять счет. Спасительный мяч в ворота поляков на 90+1забил полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Боролись до последней минуты!

У поляков отличился Патрик КлималаФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас сборная России на втором месте в своей группе. После трех игр они набрали пять очков. Следующий матч россияне проведут 15 октября на выезде в городе Пярну. Их соперником станет команда Эстонии.