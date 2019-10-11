2019-10-11T17:26:25+03:00
вопрос дня

Андрей Рожков про травлю в соцсетях после поздравления Путина: «Инстаграм я почистил. А президент мне нравится».

В своей программе «Не до шуток» на радио «КП» [92,3 FM] «Уральский пельмень» пожаловался на волну ненависти, обрушившуюся на него
Екатерина САЛТЫКОВА
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Андрей Рожков каждую пятницу в 22:00 на радио "КП".Андрей Рожков каждую пятницу в 22:00 на радио "КП".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Уральского юмориста Андрея Рожкова удивить сложно. Но его подписчикам в Instagram это удалось. Поклонники «Уральского пельменя» обрушили на него шквал ненависти после того, как Рожков всего лишь поздравил президента с 67-летием.

- Это был даже не шквал… На меня вылили ушат грязи. Такой ушат, всем ушатам ушат, - вздыхает Рожков в своей программе «Не до шуток» на радио «Комсомольская правда». - Писали: Как ты мог! Ах, Андрей мы так в тебя верили... Я поначалу даже был немножко шокирован. Но потом понял, что все что не делается, все к лучшему. Надо просто встать и почистить эти конюшни.

«Конюшни» в переводе Рожкова - это Instagram. Юморист просто удалил плохие сообщения.

- И стало так светло и уютно. Ушли люди без лиц, - смеется «Уральский пельмень». – Я ведь пытался им в лицо посмотреть. А у них на страничках вместо лиц кони, собачки, у кого-то даже котики. Так что я избавился от мусора.

Кстати, Владимир Путин отмечал свой день рождения 7 октября в тайге. По словам Андрея Рожкова, свой день рождения он тоже предпочитает отмечать в путешествии. Например, 48-летие юморист отметил в Синайской пустыне, а среди его гостей были бедуины.

- В президенте мне нравится две вещи. Первая – принципиальность: если что решил, то сделает. И вторая - спортивность, он такой подтянутый и занимается моим любимым спортом дзюдо, - говорит Рожков. – Но есть и минусы. Их тоже два. Первый – это принципиальность: иногда надо дать слабину, но он же жесткий как кремень. И вторая - спортивность: нельзя быть таким спортивным, многим чиновникам, глядя на него стыдно!

Не до шуток!.Андрей Рожков и Михаил Антонов

Включайте авторскую программу «Не до шуток» каждую пятницу в 22:00 на радио «Комсомольская правда». В эфире Андрей Рожков и Михаил Антонов ищут позитив в невеселой новостной повестке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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