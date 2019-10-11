2019-10-11T15:51:24+03:00
Происшествия

«В нашем районе появился педофил!»: в Екатеринбурге в родительских чатах сообщают об изнасиловании пятиклассницы

Силовики уже задержали предполагаемого преступника. Им оказался ученик местной школы
Олег Галимов
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Фото: читатели «КП-Екатеринбург»Фото: читатели «КП-Екатеринбург»
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Жители Екатеринбурга бьют тревогу – на Уралмаше появился малолетний педофил. Фотографию предполагаемого насильника распространяют в родительских чатах с кратким описанием:

-Внимание! В нашем районе появился педофил! Вчера его спугнули в подъезде на бульваре Культуры, 21. Сегодня он изнасиловал пятиклассницу на Кировоградской. Будьте бдительны! У кого есть дети школьницы – предупредите обязательно, - пишут в чатах WhatsApp.

Фото: читатели «КП-Екатеринбург»

Фото: читатели «КП-Екатеринбург»

В следственном комитете эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Впрочем источник «Комсомолки» в правоохранительных органах рассказал, что негодника уже задержали.

- Это 15-летний мальчик. Он подкрался к девочке в подъезде и хотел ее изнасиловать, но не успел – его увидели и он убежал. Пока неизвестно по какой статье будет квалифицированно уголовное дело, - пояснил собеседник.

Фото: читатели «КП-Екатеринбург»

Фото: читатели «КП-Екатеринбург»

Напомним, что на этой неделе в город был арестован рецидивист Александр Романченко. Он пытался изнасиловать 10-летнюю школьницу, которая заблудилась по дороге к бабушке. Также мы рассказывали историю 20-летнего извращенца Виталия Кравцова (имя изменено – прим.ред.), его будут судить за домогательства к двум школьницам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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