2019-10-11T13:43:43+03:00
Общество

Революционные технологии на вашей кухне

Чайник Polaris PWK 1711CGLD c технологией "WATERWAY PRO" и предустановленными температурными режимами - идеальный прибор для ценителей чая
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Фото: предоставлено компанией PolarisФото: предоставлено компанией Polaris
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Швейцарский бренд Polaris позаботился о тех, кто любит чайные церемонии и разбирается в сортах чая, разработав новую модель чайника с выбором температурного режима (режимов пять: 50, 70, 80, 90 и 100 С). Благодаря этой технологии, вы за считанные минуты вскипятите воду необходимой температуры для любого вида чая.

Например, для черного чая нужно 90 С и 3-5 минут на приготовление. Зеленому чаю требуется температура 70-85 С и 1-2 минуты на заваривание. Улун нужно заваривать при температуре 80-95 С в течение 3-5 минут. Белый чай заливается водой, нагретой до 70 С, на 10 минут. Травяной чай заливается кипятком – 100 С на 4-7 минут. Чтобы заварить красный чай, нужно оставить его на 2-5 минут в воде 90 С.

Фото: предоставлено компанией Polaris

Фото: предоставлено компанией Polaris

Выбирайте температурный режим для кипячения воды на ручке чайника с помощью интуитивно понятной электронной панели управления. Во время работы чайник подсвечивается эффектной встроенной подсветкой, которая меняет цвет в зависимости от выбранного режима нагрева воды.

Наливайте воду в чайник не открывая крышку, используя инновационную запатентованную технологию «WATERWAY PRO». В центре крышки чайника швейцарские инженеры компании расположили клапан верхнего залива, который открывается под давлением воды. Наливайте воду, просто подставив чайник под кран – никаких лишних движений. При этом безупречно спроектированная съемная крышка максимально удобна для очистки чайника.

При разработке дизайна Polaris ориентировался на современные тренды. Корпус чайника выполнен из высококачественного термостойкого стекла и нержавеющей стали. Стильная технологичная новинка станет украшением любой кухни.

Фото: предоставлено компанией Polaris

Фото: предоставлено компанией Polaris

Чайник Polaris PWK 1711CGLD - не только стильный, но безопасный и удобный в использовании прибор. Так если вы случайно включили чайник без воды, сработает система защиты, и нагрев воды прекратится. Двусторонняя шкала контроля уровня воды и вращающийся корпус на 360 С делают прибор удобным в использовании.

Чайник Polaris PWK 1711CGLD - технологичный инновационный кухонный гаджет,

который поможет приготовить напитки на любой вкус и сэкономить время.

Гарантия – 3 года.

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