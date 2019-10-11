За опросом по судьбе храма в Екатеринбурге будут следить 182 наблюдателя

В воскресенье в Екатеринбурге пройдет опрос по выбору места строительства Собора Святой Екатерины. Процедура его сильно проще, чем на выборах, однако наблюдатели тоже будут - по четыре человека на каждом участке. Всего их заявилось 182. Это активисты и представители общественных организаций, таких как «Голос». От нее будет участвовать больше 50 человек.

– Ограничение в четыре наблюдателя излишне, – отмечает Александр Грезев, Межрегиональный координатор Урала и республик Поволжья ассоциации «Голос». – На выборах обычно больше. Можно было более либерально подойти. Наблюдать могут только жители Екатеринбурга. Люди хотели из области или Пермского края стать наблюдателями, но нам пришлось им отказать. Центральные участки мы закрываем своими людьми.

Опрос начнется 13 октября в 08.00 и продлится до 20.00. Ранее мы публиковали список площадок, на которых можно будет проголосовать.