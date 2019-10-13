2019-10-13T12:13:55+03:00
Происшествия

«Я лежала на полу, после того как меня испинали и дали по голове»: на блогершу напали в ночном клубе Екатеринбурга

Девушка и двое ее друзей написали заявление в полицию [видео]
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Известную блогершу избили в ночном клубе Екатеринбурга ночью в воскресенье, 13 октября. На визажиста Екатерину Филатову напали неизвестные, когда она отдыхала в заведение с друзьями. По словам девушки, с ней пытался навязчиво познакомиться мужчина и после отказа он вышел из себя. Пострадавшая сумела снять фрагмент потасовки на телефон.

- В это время я лежала на полу, после того как меня испинали и дали по голове мужчины восточной национальности. Не знаю, как я смогла записать хотя бы это. Я никогда не думала, что это может произойти со мной и моими близкими, - поделилась Екатерина Филатова в своем Instagram.

Нападавшие еще избили ее молодого человека Михаила и подругу. Когда виновники драки увидели, что Екатерина снимает, это разозлило их еще больше и они пытались забрать у нее телефон, ударили по лицу. Блогерша и ее друзья получили травмы.

- Короче, разбиты коленки, две ссадины на лице, порваны штаны и ботильоны от того, что меня поваляли(мягко сказано) на полу и земле, - жалуется она.

После инцидента Филатова пошла в полицию и написала заявление. В УМВД России по Екатеринбургу этот факт подтвердили.

Известную блогершу избили в ночном клубе Екатеринбурга.

- Заявления приняты сегодня утром. Трое заявителей направлены на прохождение судебно-медицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Личности других участников инцидента устанавливаются, - говорят в ведомстве.

Дозвониться до заведения, где произошел конфликт, не удалось. На наши звонки они не отвечают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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