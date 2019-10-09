«Обходили церкви и магазины»: на Урале прекратили поиски Шмавона Агджояна

В Нижнем Тагиле поиски 61-летнего Шмавона Агджояна увенчались успехом – его нашли в подвале одного из жилых домов вчера поздно вечером.

- Его одежда промокла, он пытался согреться и не понимал, где находится, - рассказали волонтеры из поисково-спасательного отряда «Скорпион». – Говорил, что очень хочет кушать. Наши ребята, которые занимались поисками, вызвали «скорую», его увезли в больницу.

Шмавон Агджоян страдает потерей памяти. Мужчина живет совсем один, родственники навещают его только раз в неделю – привозят ему продукты и все необходимое. И вот 4 октября внуки, как обычно, приехали проведать дедушку, но им никто не открыл дверь, а самого хозяина дома не было.

Мужчина страдает потерей памяти, его удалось найти только благодаря свидетелям. Фото: поисково-спасательный отряд "Скорпион"

- Вот тут и началась та самая совместная работа. Полиция искала по приметам, обходила церкви и магазины, отрабатывала версии, куда дедуля мог уйти, - вспоминают волонтеры. – Наш отряд начал инфопоиск: сбор информации, прозвон больниц и других городских учреждений. Мы пытались понять, куда мог пропасть мужчина.

После того, как ориентировки разлетелись по соцсетям, СМИ и просто улицам, волонтерам стали звонить местные жители. Люди рассказывали, что видели похожего мужчину на Вагонке.

- Именно благодаря этой информации удалось выйти на след нашего потеряши, - рассказали волонтеры. – Только совместная работа может вернуть человека домой.